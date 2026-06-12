GP Monaco, ribaltone FIA: Gasly torna sul podio, annullate le penalità

Una settimana dopo la bandiera a scacchi nel Principato, la classifica del GP di Monaco 2026 viene riscritta. La Federazione Internazionale dell'Automobile ha infatti accolto l'appello al diritto di revisione presentato dal team Alpine, ammettendo ufficialmente che i dati usati dai commissari per sanzionare Pierre Gasly erano errati. La distanza di riferimento per il cronometraggio nella corsia dei box risultava imprecisa e questo ha portato la Direzione gara a sovrastimare la velocità del pilota francese in pit-lane, che aveva a fine gara perso il terzo posto ottenuto in pista a causa di due diverse sanzioni da cinque secondi l'una. Di fronte all'evidenza dei dati tecnici forniti dalla scuderia di Enstone, la FIA ha fatto un passo indietro, cancellando le due penalità.

La nuova classifica del GP Monaco

La correzione della graduatoria ha effetti immediati e pesanti sulla classifica finale della gara monegasca: Pierre Gasly viene dunque promosso ufficialmente al 3° posto, celebrando finalmente il podio guadagnato sul campo, mentre Isack Hadjar scivola dal gradino più basso del podio alla quarta piazza, con Oscar Piastri, Liam Lawson e Arvid Lindblad che a loro volta scalano di una posizione.

Sounds even better coming from @PierreGasly 🗣️💙 pic.twitter.com/8L0qreDIz9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) June 12, 2026

Il rischio delle polemiche infinite

Se per Gasly si tratta di una vittoria sportiva e diplomatica, la FIA ora presta il fianco alle polemiche. La questione è spinosa perché il caso di Gasly non è isolato: durante la stessa gara, anche Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Franco Colapinto erano stati penalizzati con 5 secondi per eccesso di velocità in pit-lane, riuscendo però a scontare la penalità in gara (a differenza del pilota francese di casa Alpine).

Il caso più problematico è però quello di George Russell: il pilota Mercedes non solo ha ricevuto i 5 secondi di penalità per non aver rispettato il limite in corsia dei box (manovra su cui a questo punto sorgono dubbi legittimi, visto che la FIA ha riconosciuto l'errore di misurazione nel caso di Gasly) ma è stato poi ulteriormente punito con un Drive Through poiché il suo team non ha scontato correttamente la prima sanzione durante la sosta ai box. È evidente che, alla luce della rettifica odierna, Russell non avrebbe dovuto ricevere alcuna penalità e di conseguenza la sua gara è stata pesantemente compromessa da un errore della FIA.

In tutti questi casi, tuttavia, non ci saranno altri interventi di modifica dell'ordine d'arrivo del GP Monaco, perché soltanto l'Alpine si è appellata al diritto di revisione della penalità, al solo scopo di riottenere il podio di Pierre Gasly. Una bella gatta da pelare per la Federazione, soprattutto nel caso in cui i punti persi dai piloti coinvolti (Russell su tutti) a fine anno dovessero rivelarsi decisivi...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 12/06/2026