GP Monaco 2026, FP1: Leclerc subito al top, poi Hamilton! La Ferrari parte alla grande

In molti avevano indicato la Ferrari come la possibile favorita della vigilia sul circuito di Monte Carlo, ipotizzando che il layout lento e tortuoso del Principato di Monaco potesse mascherare le attuali carenze della power unit di Maranello. Le prime risposte arrivate dalla pista hanno confermato in pieno le attese: le FP1 si chiudono infatti con una perentoria doppietta della Rossa, guidata dal pilota più atteso e acclamato dal pubblico di casa, Charles Leclerc.

Leclerc e Hamilton fanno il vuoto con le Medie

Fresco dell'annuncio del rinnovo pluriennale con il Cavallino, Leclerc si è confermato una sentenza tra i muretti di Monte Carlo. Il monegasco è stato l'unico pilota in griglia in grado di scendere sotto il piede dell'1:14, stampando il miglior tempo assoluto in 1:13.978. A completare la festa, certo ancora provvisoria, del team di Maranello ci ha pensato Lewis Hamilton: a parità di mescola Medium, il sette volte iridato si è fermato a 226 millesimi di distacco dal compagno di squadra.

Il dominio della Ferrari non è stato frutto di un singolo giro secco: le due SF-26 si erano dimostrate le auto più rapide e bilanciate fin dai primi minuti della sessione, quando tutti i big giravano ancora con pneumatici Hard.

Verstappen terzo, Antonelli si mette in mostra

Dietro alle due monoposto italiane, gli altri top team hanno dovuto limitare i danni. Nella prima metà del turno, l'unico pilota capace di spezzare il monopolio rosso era stato il diciannovenne Andrea Kimi Antonelli, abile a inserirsi in seconda posizione con le gomme Hard tra Leclerc e Hamilton. Nel finale, tuttavia, la classifica si è assestata: Max Verstappen ha artigliato la terza piazza con la Red Bull, precedendo proprio Antonelli (quarto), il quale ha però chiuso il suo miglior passaggio incassando mezzo secondo abbondante dalla vetta.

Ancor più attardato l'altro pilota Mercedes, George Russell, quinto ma staccato di un secondo netto da Leclerc e di quasi cinque decimi dal giovane compagno di box. Sessione decisamente opaca e in salita per la McLaren, che proprio a Monaco festeggia lo storico traguardo dei 1000 Gran Premi in Formula 1: Lando Norris è solo sesto a ben 1.3 secondi di distacco, mentre Oscar Piastri chiude ottavo, preceduto anche dall'Audi di Nico Hulkenberg. Completano la top-10 la seconda monoposto degli Anelli, con Gabriel Bortoleto e l'Alpine di Pierre Gasly.

Due bandiere rosse complicano i piani dei team

Come da tradizione a Monaco, la sessione non è stata priva di brividi e incidenti, costringendo la Direzione Gara a esporre per ben due volte la bandiera rossa.

Nel primo caso si è trattato del botto di Isack Hadjar che, a metà sessione, ha perso il controllo del posteriore della sua Red Bull nella veloce sequenza di curve delle Piscine, impattando contro le barriere di protezione. La seconda breve interruzione è stata invece causata dall'errore sul finale di Fernando Alonso, che si è scomposto in frenata sul dosso che conduce alla Chicane del Porto. Lo spagnolo ha danneggiato l'ala anteriore della sua Aston Martin contro le barriere, riuscendo comunque a ripartire e a riguadagnare la corsia dei box con i propri mezzi.

Il programma del GP a Monte Carlo: nel pomeriggio le FP2

Il programma del GP di Monaco 2026 di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con le tradizionali insidie della pista più stretta e angusta al mondo. L'appuntamento in diretta è alle 17.00 del pomeriggio italiano, con ancora un'altra ora di test in pista.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 05/06/2026