Ufficiale: Charles Leclerc firma un accordo di rinnovo pluriennale con la Ferrari F1

La notizia che tutto il popolo della Ferrari stava aspettando è finalmente realtà. La Scuderia di Maranello ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Charles Leclerc. Il pilota monegasco continuerà a difendere i colori della storica squadra italiana nelle prossime stagioni del Mondiale di Formula 1, legando ancora di più il proprio nome alla leggenda del Cavallino Rampante.

Una vita in Ferrari: la crescita di Leclerc in rosso

Il legame tra Leclerc e la Ferrari affonda le proprie radici ben prima del debutto ufficiale nella massima categoria automobilistica. Charles è infatti entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel lontano 2016, costruendo passo dopo passo l'intero percorso agonistico insieme al Cavallino. Così, dopo la conquista dei titoli in Formula 3 e Formula 2 nel 2016 e nel 2017, nel 2018 arriva il debutto ufficiale in Formula 1 al volante dell'Alfa Romeo Sauber.

È nel 2019, da quasi esordiente dopo un primo anno molto promettente con il team svizzero (dove aveva Frederic Vasseur come team principal), che avviene il grande salto e l'approdo ufficiale nella Scuderia Ferrari. Fin dal suo arrivo a Maranello, il monegasco è diventato una presenza centrale e imprescindibile per la squadra, distinguendosi per velocità pura, talento cristallino e spirito competitivo. Pur senza mai avere a disposizione una monoposto competitiva per il titolo nell'arco di un'intera stagione, negli anni, Leclerc ha regalato ai tifosi vittorie memorabili, pole position mozzafiato e podi, entrando di diritto nel cuore e nella storia della scuderia.

Leclerc-Ferrari, la firma che spegne le voci

Al di là dei freddi dati statistici e dei risultati, Charles ha saputo costruire un rapporto unico e viscerale con ogni singolo membro del team e con la marea di appassionati di tutto il mondo. Un legame simbiotico ora avvalorato dal rinnovo pluriennale, che vede il monegasco restare in rosso almeno fino al 2028, visto che nel comunicato ufficiale si parla di ''accordo pluriennale''. Un annuncio che spegne le voci, circolate soprattutto sul finire della passata stagione che vedevano Leclerc corteggiato con particolare pressione dall'Aston Martin. Non è invece chiara - come da tradizione per la F1 degli ultimi anni, e non solo per la Ferrari - la vera data di scadenza del nuovo contratto.

Le parole di Leclerc e Vasseur

“Non potrei essere più felice di continuare il percorso con la Scuderia Ferrari - spiega Charles Leclerc nella nota ufficiale del team - che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante”.

“Charles è parte della famiglia Ferrari - aggiunge il team principal Fred Vasseur - da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo”.

Caccia ai record di Schumacher

I numeri accumulati finora da Leclerc descrivono perfettamente l'impatto del pilota all'interno della scuderia più gloriosa della Formula 1. A soli 28 anni, il talento di Monte Carlo è già diventato il secondo pilota Ferrari della storia per numero di gare disputate nel Circus e per pole position conquistate, posizionandosi dietro soltanto al leggendario sette volte campione del mondo Michael Schumacher. La storia d'amore, insomma, continua. Nella speranza che il Cavallino sappia presto fornirgli una macchina e un motore all'altezza...

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Pubblicato da Alessio Ricci, 03/06/2026