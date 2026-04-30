F1 GP Miami 2026: risultati prove libere

La Formula 1 torna finalmente in pista e lo fa in Florida per il quarto appuntamento della stagione 2026, in cui torna il format del weekend della Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana del GP di Miami.
Risultati GP Miami 2026
- Gara
- Griglia di partenza
- Qualifiche
- Gara Sprint
- Griglia di partenza Sprint Race
- Qualifiche Sprint
- Prove libere 1
- Orari TV
GP Miami 2026, ordine di arrivo
Domenica 3 maggio, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Miami 2026, griglia di partenza
GP Miami 2026, risultati qualifiche
Sabato 2 maggio, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Miami 2026, risultati gara sprint
Sabato 2 maggio, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Miami 2026, griglia di partenza gara sprint
GP Miami 2026, risultati qualifiche sprint
Venerdì 1 maggio, ore 22.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Miami 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 1 maggio, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:29.310
|41
|2
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.297
|41
|3
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.448
|35
|4
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.467
|35
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.769
|24
|6
|George Russell
|Mercedes
|+0.790
|34
|7
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+0.898
|35
|8
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.277
|34
|9
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+1.563
|40
|10
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+1.620
|37
|11
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+1.705
|33
|12
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+1.714
|39
|13
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.781
|35
|14
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|+1.801
|28
|15
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+2.285
|33
|16
|Esteban Ocon
|Haas-Ferrari
|+2.325
|36
|17
|Liam Lawson
|Racing Bulls-RB Ford
|+2.338
|41
|18
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+2.737
|25
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+3.283
|29
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+3.452
|33
|21
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+3.552
|41
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin-Honda
|+3.649
|28
GP Miami 2026, gli orari tv
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Miami International Autodrome dove si disputa il GP di Miami, round 4 della stagione 2026 di Formula 1.