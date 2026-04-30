F1 2026

F1 GP Miami 2026: risultati prove libere

Avatar di Alessio Ricci, il 01/05/26

26 minuti fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Miami

Risultati e classifiche del GP di Miami 2026, sul circuito cittadino della Florida: i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP MIAMI 2026, composto da 2 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP MIAMI 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

La Formula 1 torna finalmente in pista e lo fa in Florida per il quarto appuntamento della stagione 2026, in cui torna il format del weekend della Sprint F1. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana del GP di Miami.  

Risultati GP Miami 2026

GP Miami 2026, ordine di arrivo

Domenica 3 maggio, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Miami 2026, griglia di partenza

GP Miami 2026, risultati qualifiche

Sabato 2 maggio, ore 22.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Miami 2026, risultati gara sprint

Sabato 2 maggio, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Miami 2026, griglia di partenza gara sprint

GP Miami 2026, risultati qualifiche sprint

Venerdì 1 maggio, ore 22.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Miami 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 1 maggio, ore 18.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Charles LeclercFerrari1:29.31041
2Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.29741
3Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+0.44835
4Lewis HamiltonFerrari+0.46735
5Kimi AntonelliMercedes+0.76924
6George RussellMercedes+0.79034
7Lando NorrisMcLaren-Mercedes+0.89835
8Pierre GaslyAlpine-Mercedes+1.27734
9Isack HadjarRed Bull-RB Ford+1.56340
10Carlos SainzWilliams-Mercedes+1.62037
11Franco ColapintoAlpine-Mercedes+1.70533
12Alexander AlbonWilliams-Mercedes+1.71439
13Oliver BearmanHaas-Ferrari+1.78135
14Gabriel BortoletoAudi+1.80128
15Nico HulkenbergAudi+2.28533
16Esteban OconHaas-Ferrari+2.32536
17Liam LawsonRacing Bulls-RB Ford+2.33841
18Sergio PerezCadillac-Ferrari+2.73725
19Fernando AlonsoAston Martin-Honda+3.28329
20Valtteri BottasCadillac-Ferrari+3.45233
21Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+3.55241
22Lance StrollAston Martin-Honda+3.64928

GP Miami 2026, gli orari tv

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del Miami International Autodrome dove si disputa il GP di Miami, round 4 della stagione 2026 di Formula 1. 

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Pubblicato da Alessio Ricci, 01/05/2026
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