F1 GP Miami 2026: orari, meteo e segreti del circuito

Dopo un mese di stop, la F1 torna finalmente in pista a Miami per il quarto round del Mondiale 2026. Sarà un fine settimana ricchissimo di argomenti: da un lato c'è infatti da mettere alla prova del cronometro e del giudizio del pubblico le modifiche al regolamento F1 decise dalla Fia e dalle squadre durante lo stop di aprile,dall'altro il fatto che il weekend si svolge con il nuovo format Sprint, il che significa che ci sarà poco tempo per le prove libere - allungate comunque di mezz'ora le FP1 - con due qualifiche e due gare.

Tutti a caccia della Mercedes

Per il resto, cambia invece molto poco la premessa del fine settimana, con la Mercedes del leader del campionato Andrea Kimi Antonelli e del compagno George Russell che, dopo aver dominato i primi 3 GP della stagione, arrivano inevitabilmente come squadra da battere. Attenzione però al lavoro svolto da tutte le squadre in fabbrica nel mese di sosta forzata: i team hanno sviluppato le auto (ma anche quello di Toto Wolff, certo, non sarà rimasto con le mani in mano), che promettono di essere molto diverse da quelle che abbiamo visto nelle prime tre gare.

E, quindi, potremmo anche avere dei rapporti di forza rimescolati rispetto al primo scampolo di stagione. Di sicuro è quello che spera la Ferrari, ancora a digiuno di vittorie con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, ma pure i campioni del mondo della McLaren senza dimenticare la Red Bull del (fin qui delusissimo) quattro volte iridato Max Verstappen.

Link utili - GP Miami 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Miami 2026.

La Formula 1 si trasferisce in Nordamerica e quindi gli orari delle dirette in Italia sono tutti tra il tardo pomeriggio e la serata. Ecco il dettaglio di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito cittadino di Miami.

Venerdì 1 maggio

Prove libere 1 *: 18.00 – 19.30

*: 18.00 – 19.30 Qualifiche Sprint: 22.30 – 23.30

*Sessione eccezionalmente di 90 e non 60 minuti per dare più tempo alle squadre di provare le novità regolamentari.

Sabato 2 maggio

Sprint Race : 18.00

: 18.00 Qualifiche: 22.00 – 23.00

Domenica 3 maggio

Gara: 22.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

La gara (ma non le prove libere) sarà visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Saranno invece trasmesse in diretta la Sprint Race e le qualifiche, con la Sprint Qualifying invece ritrasmessa in differita al sabato pomeriggio. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche Sprint : sabato 2 maggio, differita ore 16.00

: sabato 2 maggio, differita ore 16.00 Gara Sprint : sabato 2 maggio, diretta ore 18.00

: sabato 2 maggio, diretta ore 18.00 Qualifiche : sabato 2 maggio, diretta ore 22.00

: sabato 2 maggio, diretta ore 22.00 Gara: domenica 3 maggio, differita ore 23.30

Quello di Miami è in circuito cittadino non permanente, che si snoda intorno all'Hard Rock Stadium, lo stadio dei Miami Dolphins di NFL. La pista alterna lunghi rettilinei e tratti veloci dove è possibile tentare i sorpassi a una sezione centrale lenta e tortuosa che rende particolarmente difficile per gli ingegneri trovare il giusto bilanciamento. Qui tutte le caratteristiche del circuito.

F1 GP Miami 2026: La mappa del circuito | Foto: Formula 1

Lunghezza : 5.412 metri

: 5.412 metri Curve : 19

: 19 Giri : 57

: 57 Record della pista: 1:29.708 (Max Verstappen, Red Bull - 2023)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Miami, secondo Google Meteo.

Venerdì 1 maggio - Soleggiato, temperatura 23-28°C, precipitazioni 5%, umidità 66%

- Soleggiato, temperatura 23-28°C, precipitazioni 5%, umidità 66% Sabato 2 maggio - Soleggiato, temperatura 26-31°C, precipitazioni 25%; umidità 67%

- Soleggiato, temperatura 26-31°C, precipitazioni 25%; umidità 67% Domenica 3 maggio - Temporali, temperatura 23-27°C, precipitazioni 75%; umidità 80%

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Pubblicato da Alessio Ricci, 30/04/2026