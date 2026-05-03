F1 GP Miami 2026, le pagelle di Miami Beach

Le pagelle di MotorBox del GP di Miami 2026 F1 al Miami International Autodrome: Kimi the best, bravo Norris. Super Max non basta, Da rivedere Russell e Hamilton. E Leclerc...

LE PAGELLE DEL GP DI MIAMI DI FORMULA 1 2026

Il GP di Miami regala il terzo successo consecutivo a un lanciatissimo Andrea Kimi Antonelli, che non prendere 10 solo per l'errore al via. Bravo anche Norris, che però non può nulla contro l'attualmente intoccabile italiano. Gara consistente per Piastri e Verstappen, mentre Leclerc rovina tutto nel finale passando da un possibile podio a una sesta posizione (passibile di penalità). Bocciato anche Russell, lontanissimo dal compagno. Bravi i sudamericani Colapinto e Bortoleto. Lawson, ma cosa fai?

Andrea Kimi Antonelli - Voto 9,5

Questo ragazzo ha la stoffa, e non lo scopriamo oggi. Dopo l'errore in partenza non si scompone, lotta, poi esprime un passo inavvicinabile per tutti tranne per Norris, ma lo beffa al pit-stop e lo tiene dietro metà GP!

Lando Norris - Voto 9

Ci prova, riesce a beffare Kimi poco prima che esca la Safety Car, poi alla ripartenza passa anche Leclerc e vede la vittoria, ma ai box è più lesto l'italiano che gli resta lì 25 giri come la carota inafferrabile dal ciuchino.

Oscar Piastri - Voto 8

Il podio lo arpiona in extremis grazie anche a qualche disavventura altrui, ma la sua prova è stata piuttosto solida, alla fine non era scontatto finire terzo partendo dalla settima posizione, e invece non ha mollato.

Max Verstappen - Voto 8

Tolto l'errore alla partenza, fa una gara pazzesca, scegliendo di cambiare subito le gomme e tenendo per 35 giri le Hard. Riesce persino ad annusare il primo posto, poi però cala. Il quinto posto gli sta ben stretto

George Russell - Voto 5

Parte quinto, arriva quarto grazie ai problemi di Leclerc, ma ciò che stride - e che pesa tantissimo sul suo voto - è la distanza siderale tra la sua gara e quella del compagno e leader iridato. Ha molto su cui pensare.

Charles Leclerc - Voto 5

Al via è bravo, poi perde la lotta con Antonelli e Norris. Rischia l'incidente poi dopo il pit-stop recupera su Max e si prende il podio. Peccato che la gara duri due giri di troppo, sufficienti a buttare tutto alle ortiche.

Lewis Hamilton - Voto 5,5

Un po' avulso dalla scena oggi, ma va anche detto che dopo una discreta partenza si ritrova a lottare con Colapinto che gli porta via mezzo fondo sul lato sinistro. Da lì in poi naviga sempre in settima posizione.

Franco Colapinto - Voto 8

The best of the rest, di fronet agli occhi di Messi lotta con Hamilton e Verstappen, si prende la piazza di primo degli altri e non la molla fino a fine gara. Di più non si poteva davvero fare, l'argentino sta sbocciando.

I VOTI DEGLI ALTRI

Carlos Sainz - Voto 7

Un'ottima gara per l'iberico che lotta col compagno e la spunta. Con questa Williams non può fare di più.

Alex Albon - Voto 6,5

Dalla 15° posizione alla decima non è male, nonostante abbia incassato circa 8 secondi dal compagno Sainz.

Oliver Bearman - Voto 6,5

Doppiato solo nel finale, ma tutto sommato unabuona gara per il giovane britannico, non lontano di punti.

Gabriel Bortoleto - Voto 7,5

Lontano dai riflettori, ottima gara per il brasiliano che scattava 21° ed è giunto 12° rimontando gradualmente.

Esteban Ocon - Voto 6

Il pilota della Haas viene infilato in pista dal compagno, poi una strategia diversa lo penalizza: sarà 13°.

Arvin Lindblad - Voto 6

Da P16 a P14 anche grazie ai ritiri, la classica gara senza grossi errori ma con una lieve flessione nel finale.

Fernando Alonso - Voto 6,5

La sua 15° posizione con questa Aston Martin è quasi eroica. Alla fine scampa anche una penalità.

Sergio Perez - Voto 6

Riesce quantomeno a mettersi dietro, oltre al compagno, una Aston Martin. La sufficienza sulla fiducia.

Lance Stroll - Voto 5,5

Non ha una grande auto, ma ci mette del suo. Arriva davanti a Bottas solo grazie a una penalità per il finnico.

Valtteri Bottas - Voto 5

Infrange i limiti di velocità in pitlane e si prende la penalità che lo fa diventare ultimo tra i classificati.

Nico Hulkenberg - Voto 5

Scattava in top ten, ma dopo un contatto al via ha dovuto cambiare l'ala. Era ultimo al momento del ritiro.

Liam Lawson - Voto 4

Poteva giocarsi la zona punti, ma nel duello con Gasly lo sperona e danneggia la sua auto. Costretto al ritiro.

Pierre Gasly - Voto 5,5

Aveva perso un paio di posizioni rispetto al via e passato Lawson che però, lo sperona... è andata bene.

Isack Hadjar - Voto 4

Partiva dai box, era stato bravo a recuperare 3 posizioni approfittando del caos, poi però arriva l'errore grave.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 03/05/2026