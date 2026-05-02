F1 Miami, Sprint Race: McLaren pigliatutto! Norris domina, Leclerc salva il podio

Se il buongiorno si vede dal mattino, per gli avversari della McLaren si prospetta un weekend complicato. Nella Sprint Race del GP di Miami, il team di Woking ha ristabilito le gerarchie che l'avevano visto dominare la scorsa stagione, mettendo a segno una doppietta che non ammette repliche. Lando Norris, per la prima volta trionfante con il numero 1 di campione del mondo sul musetto, ha trasformato la gara in un monologo: scattato perfettamente dalla pole, ha gestito il ritmo scomparendo dai radar della regia fino alla bandiera a scacchi.

Ferrari: podio di grinta per Leclerc

Alle spalle del duo ''papaya'' formato da Norris e Oscar Piastri, la lotta è stata decisamente più serrata. Charles Leclerc porta a casa un terzo posto prezioso ma sofferto. La sua SF-26, dotata della nuova ala posteriore ''Macarena'', ha mostrato un ottimo bilanciamento nel guidato, ma ha pagato un cronico deficit di velocità massima nei confronti delle McLaren e delle Mercedes.

Il monegasco è stato magistrale nel respingere gli attacchi iniziali delle Frecce d'Argento, riuscendo poi a mettere pressione a Piastri nella fase centrale della corsa, senza però avere mai lo spunto necessario per tentare il sorpasso sui lunghi rettilinei della pista cittadina che si snoda intorno all'Hard Rock Stadium.

Antonelli così così: sbaglia al via e prende penalità

Giornata da dimenticare, invece, per il leader della classifica iridata. Andrea Kimi Antonelli ha vanificato la sua prima fila con uno stacco frizione deficitario, scivolando subito nel traffico e perdendo il treno per il podio.

Il giovane bolognese ha cercato di rimediare con la consueta aggressività, dando vita a un duello rusticano prima con Leclerc e poi con il compagno George Russell, ma la troppa foga lo ha portato a superare ripetutamente i track limit. Risultato: 5 secondi di penalità che lo hanno declassato dal quarto al sesto posto finale. Ringrazia Russell, che eredita la quarta piazza davanti a un Max Verstappen apparso finalmente più incisivo e vicino ai primi rispetto ai round inaugurali del 2026.

Hamilton a centro gruppo, Gasly c'è

Gara incolore per Lewis Hamilton, settimo al traguardo. Il sette volte iridato è stato protagonista di una bella battaglia con Verstappen nelle prime fasi, ma è poi scivolato in una sorta di ''terra di nessuno'', incapace di tenere il ritmo del gruppo di testa. L'ultimo punto della Sprint va a Pierre Gasly, che con l'ottava posizione conferma la bontà del pacchetto Alpine-Mercedes, ormai stabilmente la quinta forza del campionato.

Il programma del GP a Miami: sabato alle 22.00 le Qualifiche

Esaurito il weekend ''Sprint'', il programma del GP di Miami 2026 di F1 prosegue con le qualifiche, la sessione tradizionale di prove contro il tempo che serve a decidere la griglia di partenza della gara di domenica. L'appuntamento in diretta è alle 22.00.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 02/05/2026