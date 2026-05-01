F1 Miami, FP1: squillo di Leclerc con la Ferrari "Macarena". Verstappen insegue

L’aveva predetto Frederic Vasseur: a Miami sarebbe iniziato un nuovo campionato. E i primi 90 minuti di prove libere sembrano dare ragione al team principal della Ferrari. Su una pista resa bollente dal sole della Florida, Charles Leclerc ha portato la SF-26 davanti a tutti, confermando le buone sensazioni sulla macchina profondamente evoluta che ha visto il debutto della tanto discussa ala posteriore mobile cosiddetta ''Macarena''.

Leclerc padrone del campo, Verstappen a 3 decimi

Il monegasco ha mostrato solidità e costanza per tutta la durata dell'unica sessione di libere del weekend Sprint. Leclerc non si è limitato a siglare il miglior tempo assoluto in 1:29.310 con mescola Soft nel finale, ma ha ben figurato anche per il ritmo mostrato con le Hard nella prima fase.

Alle sue spalle si è issato un redivivo Max Verstappen, anche lui supportato da una RB22 aggiornata e con una versione made in Milton Keynes dell'ala posteriore rovesciata ideata dalla Ferrari. L'olandese della Red Bull chiude con un gap di 3 decimi, lamentando a tratti un bilanciamento non ancora perfetto, ma restando il primo degli inseguitori. Vicini anche Oscar Piastri con la McLaren e Lewis Hamilton, gli unici capaci di contenere il distacco sotto il muro del mezzo secondo.

Mercedes a due facce: lampi di Antonelli, ombre su Russell

Sessione dai toni chiaroscuro per le due Mercedes che dominano il Mondiale. Il leader della classifica Andrea Kimi Antonelli, ha dato prova di grande velocità balzando in testa nella fase centrale con le mescole dure. Tuttavia, un problema tecnico lo ha appiedato proprio quando la pista era nelle migliori condizioni per tentare il confronto con il cronometro usando le Soft. Il quinto posto finale dell'italiano resta dunque un punto interrogativo in vista della Sprint Qualifying visto che il 19enne sarà l'unico a iniziare le prime qualifiche del weekend senza aver mai provato la macchina con poco carico di benzina e gomme morbide.

Ancora più opaca la prestazione di George Russell, sesto, che pur avendo completato il programma con le Pirelli ''rosse'' non è riuscito a scavalcare il compagno di squadra fermo ai box.

Il ''caso'' Norris: veloce ma sfortunato

Il settimo posto di Lando Norris rischia invece di trarre in inganno: il campione del mondo in carica era stato il più rapido nell'approccio iniziale alla pista e stava facendo segnare intertempi record con la gomma morbida, prima che il traffico gli rovinasse il giro buono: un'incomprensione con la Williams di Alex Albon all'ultima curva ha costretto Norris ad abortire il tentativo, nascondendo il reale potenziale della macchina di Woking. Chiudono la top-10 Pierre Gasly, Isack Hadjar e Carlos Sainz.

Il programma del GP a Miami: stasera le prime qualifiche

Il programma del GP di Miami 2026 di F1 prosegue con la Sprint Qualifying, che decideranno la griglia di partenza della garetta da 100km prevista per il pomeriggio di sabato (in Italia). L'appuntamento in diretta è alle 22.30 per la prima sessione del weekend in cui i piloti lotteranno contro il tempo per garantirsi un posto quanto più avanti possibile sullo schieramento di partenza della Sprint Race.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 01/05/2026