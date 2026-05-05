F1, a Miami più show con le nuove regole? Sì, ma la FIA chiede i V8: "Questione di tempo"

È innegabile: nel weekend del GP di Miami la Formula 1 ha fatto un bel passo in avanti in termini di spettacolo in pista e competitività del campionato, con tre o quattro squadre in lotta per la pole position e la zona podio.

A Miami la F1 esulta

Un fine settimana di grande successo per il presidente e amministratore delegato del paddock dei GP, Stefano Domenicali, che infatti ha esultato a fine gara sottolineando in un’intervista a Sky quanto la gara di Miami sia stata un successo sportivo e organizzativo (la F1 è peraltro anche riuscita a dribblare il meteo avverso, anticipando di tre ore la partenza).

Ciononostante, però, i vertici dello sport già guardano avanti puntando al prossimo ciclo regolamentare. In cui è praticamente scontato l’addio alle attuali power unit.

Il presidente della FIA rivuole i V8…

In tal senso è destinata a fare un certo scalpore l’intervista che il presidente della Federazizone Internazionale dell’Automobile, Mohammed Ben Sulayem, ha concesso ad alcuni giornalisti nel corso del weekend di gara in Florida. L’emiratino ha infatti sentenziato la condanna a morte degli attuali V6 turbo ibridi con il 50% di potenza elettrica e termica.

…E li riavrà

“I V8? Stanno arrivando. In fin dei conti, è solo questione di tempo! Nel 2031 – spiega Mohammed Ben Sulayem, quotato dall’agenzia di stampa Reuters – la FIA avrà il potere di farlo, senza bisogno del voto dei costruttori di power unit. È quanto prevede il regolamento, ma noi comunque vorremmo anticiparlo di un anno, come tutti ora stanno chiedendo. L’obiettivo sarà una minore complessità, non come adesso. Avremo un sound più bello, meno complicazioni, auto più leggere. Ne sentirete parlare molto presto e sarà un motore con elettrificazione minima. Sono sicuro che tutti i costruttori lo vogliano ma, se non lo approvassero per il 2030, allora sarà una realtà per il 2031. Si farà. Il V8 sta arrivando”.

Le polemiche dei piloti

In effetti, quella che si è disputata fin qui non è stata una stagione di Formula 1 semplice. Soprattutto nelle prime tre gare sono emersi infatti parecchi punti deboli degli attuali regolamenti, in parte messi a posto con una lunga lista di piccole modifiche software che, a Miami, hanno permesso all’azione in pista di apparire un po’ più autentica.

I piloti comunque continuano a lamentarsi: “È un piccolo passo nella giusta direzione, ma non siamo ancora al livello che la Formula 1 dovrebbe avere. Onestamente, non credo proprio che si possa risolvere il problema (con le attuali power unit, ndr). Bisogna semplicemente eliminare la batteria e speriamo che tra qualche anno sia così”, ha detto dopo il GP di Miami il campione del mondo in carica, Lando Norris. Resta solo da capire quando questo cambiamento sarà realtà…

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Pubblicato da Alessio Ricci, 05/05/2026