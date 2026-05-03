F1 GP Miami: cambia l'orario della partenza. Partenza alle 19:00 per sfuggire alla pioggia

Il meteo della Florida non fa sconti e costringe la Formula 1 a una mossa d'emergenza. Il quinto GP di Miami della storia non scatterà più alle 16:00 locali, come originariamente previsto, ma alle 13:00 e quindi alle 19:00 in Italia. La decisione è stata presa di comune accordo tra la Federazione Internazionale, la F1 e gli organizzatori locali per evitare che il violento sistema temporalesco previsto per il tardo pomeriggio impedisca il regolare svolgimento della corsa.

F1 Miami: la sicurezza prima di tutto

In una nota ufficiale congiunta, FIA e Formula 1 hanno spiegato che l'anticipo mira a ''garantire il minor numero di interruzioni possibili e assicurare la massima finestra temporale per completare il Gran Premio nelle migliori condizioni''. La priorità, si legge nel comunicato, resta la sicurezza dei piloti, dei team e delle migliaia di fan che affollano le tribune attorno allo stadio dei Miami Dolphins.

Anticipando lo spegnimento dei semafori di tre ore, il Circus spera di concludere le operazioni prima che l'intensità delle precipitazioni renda impraticabile il circuito, scongiurando così il rischio di una ''non-gara'' o di lunghi periodi di bandiera rossa. L'attenzione è anche rivolta però ai tifosi, per via della normativa locale che impedisce lo svolgimento di eventi all'aperto in presenza di pubblico nel caso in cui sia previsto un severo rischio che alcuni fulmini si abbattano nelle vicinanze.

Prima fila inedita: Antonelli sfida Verstappen

Il cambio d'orario aggiunge ulteriore pressione a una griglia di partenza che ha già regalato scossoni durante le qualifiche. A scattare dalla pole position sarà infatti Andrea Kimi Antonelli: il giovane pilota della Mercedes ha conquistato la prima casella dello schieramento, confermando una crescita esponenziale in questo avvio di 2026.

Al suo fianco, in prima fila non ci saranno le McLaren favorite dopo il dominio nella Sprint, ma la Red Bull di Max Verstappen. L'olandese, apparso molto più a suo agio con le temperature dell'asfalto meno proibitive del Q3, cercherà di sfruttare l'esperienza per beffare il talento bolognese in partenza e rimettere in carreggiata una stagione iniziata col piede sbagliato.

Attenzione poi anche alla Ferrari, che con Charles Leclerc si è guadagnata la terza casella in griglia, davanti al vincitore della Sprint, Lando Norris: le rosse hanno dimostrato di partire molto forte, e vogliono essere della partita per la vittoria. Il tutto senza dimenticare l'incognita di un asfalto che potrebbe comunque presentarsi umido a causa della pioggia che dovrebbe cadere in mattinata. La gestione della partenza e dei primi giri sarà cruciale per il risultato finale...

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Pubblicato da Alessio Ricci, 03/05/2026