F1 Miami: Antonelli da sogno, è ancora pole position! Rinasce Verstappen, Leclerc 3°

La McLarendomina il weekend Sprint del GP Miami e poi… tutto cambia di nuovo. In una Formula 1 difficilissima da decifrare, dove i rapporti di forza cambiano non solo da pista a pista ma da sessione a sessione, è infatti di nuovo la Mercedes a riprendere in mano le operazioni, con uno straordinario Andrea Kimi Antonelli, che centra la terza pole position consecutiva in carriera dopo quelle già segnate a Shanghai e Suzuka.

Kimi Antonelli, una pole position da... record

Proprio quando le Frecce d’argento sembravano più in difficoltà – a causa della mancanza di grandi aggiornamenti, che dovrebbero arrivare nel prossimo GP in calendario, a Montreal – Antonelli ha invece fatto la differenza sul giro secco, battendo tutti i rivali nel primo tentativo in Q3 e prendendosi anche il lusso di commettere un errore e abortire il secondo giro veloce. Per il 19enne bolognese è anche un appuntamento clamoroso con la storia: soltanto Ayrton Senna e Michael Schumacher, prima di lui, avevano segnato un totale di tre pole position consecutive con la prima della carriera.

Verstappen, Leclerc e Norris inseguono

Alle spalle del giovane pilota italiano, un’altra sorpresa: il più veloce è infatti Max Verstappen, che rilancia le quotazioni della Red Bull prendendosi la prima fila con un ultimo giro monstre che lo porta a solo un decimo e mezzo dal tempo del poleman. Battuto e ancora deluso invece Charles Leclerc, che resta sempre lì in seconda fila ma vede cambiare gli avversari pur non riuscendo – almeno per adesso – mai ad avere la meglio. Il monegasco della Ferrari è infatti terzo in griglia al fianco di un Lando Norris al volante di una McLaren a conti fatti piuttosto deludente, considerando le prestazioni mostrate nelle qualifiche e nella gara dell’evento Sprint.

Russell, Hamilton e Piastri i delusi dalle qualifiche

Tra le note negative non può che esserci poi George Russell, che paga un ritardo di quattro decimi dal compagno di squadra e continua ad accusare il colpo, pur battendo l’ex compagno di squadra Lewis Hamilton, sesto e al suo fianco in terza fila. Chiudono la top-10 Oscar Piastri, Franco Colapinto, Isack Hadjar e Pierre Gasly.

Il programma del GP a Miami: domenica il GP è alle 22.00 (forse)

Il programma del GP di Miami 2026 di F1 prosegue con la minaccia pioggia che rischia di stravolgere il programma di attività in pista. Il Gran Premio è infatti in programma ufficialmente per le 16.00 locali, le 22.00 in Italia, ma il forte rischio di temporali nel pomeriggio potrebbe spingere gli organizzatori ad anticipare la partenza della gara: eventuali aggiornamenti in tal senso saranno prontamente comunicati sul nostro giornale.

Su MotorBox, nel frattempo, trovate anche tutti gli orari tv, le info meteorologiche e i segreti del circuito, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Miami e le classifiche generali del campionato.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 03/05/2026