F1 2026

Caso Leclerc: perché la FIA lo ha punito? L'analisi della penalità FIA a fine GP Miami

Avatar di Alessio Ricci, il 04/05/26

40 minuti fa - Ecco perché Charles Leclerc è stato sanzionato dai commissari

Beffa per Charles Leclerc a Miami: 20 secondi di penalità e 8° posto finale. Ecco perché la FIA ha condannato il pilota Ferrari
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Il weekend di Miami si chiude con un retrogusto amarissimo per Charles Leclerc. Dopo aver assaporato il podio e aver lottato al vertice nelle prime fasi, il monegasco è stato protagonista di un finale da incubo: prima il sorpasso subito da Oscar Piastri, poi il testacoda e la toccata sulle barriere di curva-3 e, infine, la mazzata della Direzione Gara FIA. 20 secondi di penalità (ovvero un drive-through convertito in tempo) che lo fanno retrocedere ulteriormente in classifica.

Leclerc, cosa è successo nell'ultimo giro?

Dopo l'impatto con il muro, la Ferrari numero 16 ha riportato danni evidenti. Leclerc, nel tentativo disperato di raggiungere il traguardo prima di essere sorpassato da George Russell e Max Verstappen, ha tagliato ripetutamente alcune curve in tutti i settori della pista, approfittando delle vie di fuga asfaltate. Questo non è comunuqe servito a difendere la posizione, con il monegasco passato per sesto sotto la bandiera a scacchi. Il suo comportamento è comunque subito finito sotto la lente d'ingrandimento dei commissari.

Le ripetute infrazioni al regolamento FIA

I commissari hanno infatti convocato Leclerc nel dopogara per discutere tre potenziali infrazioni: da un lato, la guida in condizioni non di sicurezza con una macchina evidentemente danneggiata (che faticava a curvare sopratutto a destra; il contatto in curva-17 con la posteriore sinistra della Mercedes di Russell; il taglio ripetuto della pista con conseguente vantaggio rispetto al tempo che Leclerc avrebbe impiegato per percorrere il giro rispettando i limiti del tracciato.

Mentre per il contatto con Russell non sono stati presi provvedimenti, la sanzione è scattata per la violazione dell'Articolo B1.8.6 del Regolamento FIA F1. Leclerc si è giustificato spiegando che la monoposto non era più in grado di curvare correttamente verso destra a causa dei danni, ma i commissari sono stati irremovibili: un guasto meccanico non costituisce una scusante valida per tagliare il percorso.

''Abbiamo determinato che il fatto di aver tagliato le chicane ha permesso al pilota di trarre un vantaggio duraturo (ovvero mantenere la posizione su altri piloti che seguivano). Il problema meccanico non è una ragione giustificabile per non rispettare i limiti del tracciato'', scrivono i commissari della Federazione nel comunicato ufficiale che ha stabilito la sanzione.

Il mistero del danno ''invisibile''

C'è però un dettaglio che aggiunge mistero alla vicenda: nella nota ufficiale, gli steward hanno dichiarato che non sono state trovate prove evidenti di un danno meccanico così grave da impedire la percorrenza della pista. Questo ha salvato Leclerc dalla squalifica per ''guida in condizioni insicure'' (avrebbe dovuto fermarsi se l'auto fosse stata davvero ingovernabile), ma ha rafforzato la tesi del vantaggio indebito per i tagli di percorso.

La nuova classifica

Con l'aggiunta dei 20 secondi, Leclerc scivola così in ottava posizione, alle spalle di Lewis Hamilton e dell'Alpine di Franco Colapinto, lasciando per strada dunque altri 4 punti (che si sommano ai 4 persi per via del testacoda e dell'incidente nell'ultimo giro). Un bottino misero per quello che, fino a pochi giri dalla fine, sembrava un weekend comunque complessivamente incoraggiante per la Ferrari. ''L'errore all'ultimo giro è solo colpa mia, ci è costato il podio'', ha ammesso comunque con onestà Charles dopo la bandiera a scacchi del GP Miami 2026 di Formula 1

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Pubblicato da Alessio Ricci, 04/05/2026
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