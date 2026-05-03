F1 GP Miami 2026: l'inarrestabile Antonelli cala il tris, notte fonda per la Ferrari

Antonelli non si ferma: a Miami batte Norris e vola a +20 nel Mondiale. Delusione Ferrari, Leclerc sbaglia nel finale e chiude 8°

Non lo ferma più nessuno. Andrea Kimi Antonelli vince il GP di Miami centrando il terzo successo consecutivo di una stagione che lo vede ormai come l'uomo da battere. Il 19enne della Mercedes allunga nel Mondiale, portando a +20 i punti il vantaggio sugli inseguitori, al termine di una gara che ha richiesto nervi saldi, gestione gomma e un muretto box impeccabile.

Il ruggito di Norris e la risposta Mercedes

La domenica di Antonelli non era iniziata nel migliore dei modi. Al via, un bloccaggio in curva-1 ha permesso a Charles Leclerc e poi a Lando Norris di prendere il comando, con il bolognese scivolato in terza posizione già nelle prime battute di gara. La McLaren, rinvigorita dai successi della Sprint Race, sembrava involata verso una vittoria, ma Antonelli ha saputo resettare, ricucire il gap e mettere pressione al campione in carica.

Making moves on the way to the top spot! 🤩💨



Antonelli passed both Norris and Verstappen in the latter stages 🔀#F1#MiamiGPpic.twitter.com/uJhLqzv2Ht — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Il momento chiave è arrivato al valzer dei pit-stop: la Mercedes ha giocato d'anticipo chiamando Kimi ai box un giro prima di Norris. Un undercut da manuale che ha permesso all'italiano di scavalcare l'inglese in pista, grazie alle gomme ormai già in temperatura. Da quel momento è iniziato un duello a distanza sul filo dei millesimi: Norris è rimasto incollato agli scarichi della Mercedes numero 12 fino alla bandiera a scacchi, ma Antonelli non ha concesso la minima sbavatura, transitando primo sotto il traguardo nonostante qualche timore per alcune sporadiche difficoltà con il cambio.

Ferrari: Leclerc sbaglia e il podio sfuma

Se la Mercedes festeggia, in Ferrari l'umore è diametralmente opposto. Charles Leclerc ha accarezzato il terzo gradino del podio per quasi tutta la gara, addirittura sognando di vincere nei primi giri dopo essersi ritrovato al comando nel caos di curva-1. Il monegasco ha poi un po' battagliato con Antonelli e Norris, salvo poi dover abbassare il livello di ambizioni al terzo posto.

Tuttavia, sul finale, la SF-26 ha accusato un crollo delle prestazioni. Al penultimo passaggio, Oscar Piastri ha quindi rotto gli indugi sfilando il monegasco per il terzo posto e, nel tentativo disperato di rispondere, a quel punto Charles ha commesso un errore nel corso dell'ultimo giro. Il risultato? Un testacoda nel serpentone del primo settore che ha portato il monegasco a toccare le barriere e danneggiare l'auto, chiudendo infine mestamente al sesto posto, superato proprio negli ultimi metri da George Russell e Max Verstappen.

This battle to the finish line!! 😳



Russell and Verstappen JUST get past Leclerc at the flag 🏁#F1#MiamiGPpic.twitter.com/lNb0EQ9R2J — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

Un risultato peraltro ancora più deludente a tavolino: alcune ore dopo la fine del GP il monegasco è stato penalizzato per aver causato pericolo agli avversari con la monoposto danneggiata, prendendosi 20 secondi di penalità che lo hanno retrocesso all'8° posto.

Verstappen prova a pescare il jolly dal mazzo

Gara di pura rabbia per Max Verstappen. L'olandese, scattato dalla prima fila, è finito in testacoda subito dopo il via dopo un ingresso a ruote bloccate in curva-1. Costretto a rimontare dalla pancia del gruppo, Max ha approfittato della Safety Car - entrata al sesto giro per gli incidenti di Isack Hadjar e il cappottamento di Pierre Gasly dopo il contatto con Liam Lawson - per tentare una mossa strategica: cambio gomme anticipato sperando nell'arrivo della pioggia.

Over goes Gasly's Alpine! 😱



Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami 👇#F1#MiamiGPpic.twitter.com/8b4bfSaJLU — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

L'acqua non è però mai arrivata e Verstappen si è ritrovato nel finale con pneumatici Hard ormai alla frutta, dovendo cedere strada a Piastri prima e poi anche a un George Russell irriconoscibile e mai davvero in lotta per il podio.

Hamilton, un weekend anonimo

Settimo posto anonimo (sesto per effetto della penalizzazione inflitta a Leclerc) per Lewis Hamilton, condizionato da un contatto al via con Franco Colapinto che ha danneggiato la sua Ferrari. Il sette volte iridato ha corso una gara isolata, impossibilitato a seguire il ritmo dei primi. Note di merito per lo stesso Colapinto, settimo, e per le due Williams di Carlos Sainz e Alex Albon, che chiudono la zona punti in un weekend che conferma quanto il centro gruppo sia una giungla ogni domenica.

Prossimi appuntamenti: altro stop di due domeniche prima di Montreal

Il calendario della stagione 2026 di Formula 1 prevede adesso altre due settimane di stop, con il GP del Canada, di nuovo con il format Sprint, previsto per il weekend del 24 maggio sulla pista di Montreal.

Su MotorBox trovate intanto il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito di Miami e le classifiche generali del campionato.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 03/05/2026