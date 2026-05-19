Pirelli scopre le carte: le mescole per Monaco e Barcellona. In Spagna si cambia filosofia

La Pirelli ha comunicato ai team le selezioni delle mescole per i GP di Monaco e di Barcellona. Si tratta di due appuntamenti storici ma diametralmente opposti per caratteristiche tecniche, asfalto e sollecitazioni energetiche sulle coperture. Proprio per questo, la casa della P lunga ha adottato due approcci differenti: continuità per le stradine del Principato e una svolta aggressiva per il circuito catalano.

Monaco: non si cambia, spazio alle mescole più morbide

Per il weekend tra i muretti di Monte Carlo, la pista con la velocità media più bassa dell'intero Mondiale, la Pirelli ha confermato la nomination più logica e collaudata. Su un asfalto cittadino notoriamente molto liscio, dove il degrado meccanico è praticamente nullo e l'unica priorità è la massima aderenza nel giro secco della qualifica, vedremo in pista il tris più morbido della gamma: le Hard saranno dunque le C3, con le Medium C4 e le Soft C5.

Su una pista dove superare è quasi impossibile e la posizione in griglia di partenza determina il 90% del risultato della domenica, la mescola C5 sarà la protagonista assoluta del sabato, mentre in gara si punterà alla classica strategia a una sola sosta per ridurre al minimo i rischi.

Barcellona: uno step più morbido per battere il degrado

La vera novità tecnica riguarda invece il weekend del Gran Premio di Barcellona (che quest'anno non si chiama più GP di Spagna vista la concomitante presenza in calendario di Madrid, il cui appuntamento sarà in programma a settembre). Il Circuit de Catalunya già sede lo scorso weekend della gara di MotoGP è da sempre uno dei banchi di prova più severi per gli pneumatici, caratterizzato da lunghi curvoni in appoggio ad alta velocità e temperature dell'asfalto che storicamente innescano un forte degrado termico.

Nonostante queste premesse, la Pirelli ha deciso di scendere di uno step verso il morbido rispetto alla passata stagione, nominando le mescole ''mediane'' della gamma: così, la Hard diventa la C2 (storicamente è sempre stata la C1), con Medium C3 e Soft C4.

Un nuovo corso per puntare alle 2 soste

La scelta è figlia del nuovo corso della gamma Pirelli, giudicata più consistente e resistente rispetto al passato. L'obiettivo dichiarato del fornitore unico è quello di allontanare lo spettro di una gara monotona a un solo pit-stop, forzando la mano ai muretti box per impostare strategie orientate sulle due o più soste, aumentando così le variabili e lo spettacolo in pista.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 19/05/2026