F1 e Hollywood: il prequel di Ocean's Eleven con Margot Robbie e Bradley Cooper al GP di Monaco

Il legame tra la Formula 1 e il grande schermo non è mai stato così solido. Mentre l'eco del successo del kolossal F1 The Movie con Brad Pitt è ancora nell'aria, Hollywood torna a guardare al paddock, ma questa volta lo fa con un salto temporale nel passato. Il prossimo progetto di alto profilo ad incrociare le traiettorie dei GP sarà infatti ''Oceans'', il prequel della celebre saga dedicata ai colpi impossibili di Danny Ocean.

Margot Robbie e il ''colpo grosso'' nel Principato

L'annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal palco del CinemaCon di Las Vegas. È stata Margot Robbie, qui nel doppio ruolo di protagonista e produttrice, a svelare le coordinate del film: non più le luci al neon dei casinò del Nevada, ma il fascino aristocratico della Costa Azzurra degli anni '60.

Margot Robbie confirms the story for her ''Ocean's 11'' prequel movie with Bradley Cooper:



''Before Danny Ocean ever stepped foot in Vegas, two masterminds taught him everything he knows — his parents. You’ll see them in their prime, and in our new movie, pulling off an epic heist… pic.twitter.com/jr6jwQwsSx — Variety (@Variety) April 15, 2026

La trama ruoterà attorno ai genitori di Danny Ocean - interpretati dalla Robbie e da Bradley Cooper, che si occupa anche della regia - impegnati a mettere a segno una rapina epica proprio durante il Gran Premio di Monaco del 1962. L'obiettivo è raccontare le radici del talento criminale della famiglia Ocean, inserendole in uno dei contesti più iconici della storia dell'automobilismo.

Monaco 1962: tra Bruce McLaren e la Ferrari

La scelta del 1962 non sembra casuale per chi mastica pane e pistoni. Quell'edizione del GP di Monaco, corsa il 3 giugno, fu una gara simbolo dell'epoca d'oro dei ''garagisti'' inglesi contro il potere della Ferrari. A vincere fu infatti Bruce McLaren su Cooper-Climax, capace di precedere le due Rosse di Maranello di Phil Hill e Lorenzo Bandini.

Resta da capire quanto la Formula 1 sarà centrale nel tessuto narrativo di ''Oceans''. Al momento non è noto se la produzione utilizzerà controfigure per interpretare leggende del volante né se ci saranno riproduzioni di scene di gara, o se il weekend di gara farà semplicemente da sfarzosa cornice al rocambolesco furto.

Ocean's Eleven, saga in espansione

Il film, prodotto da Warner Bros e previsto al cinema per il 2027, si inserisce in un momento di grande fermento per il franchise. Parallelamente a questo prequel ambientato negli anni '60, pare che anche George Clooney stia lavorando a un quarto capitolo della serie originale.

L'operazione ''Oceans'' conferma però un trend chiaro: la Formula 1 non è più solo uno sport, ma un luogo che esiste anche al di fuori del personale calendario degli appassionati, inserendosi sempre di più nelle mire dei grandi produttori di Hollywood. Dopo l'azione di F1 The Movie, arriverà una versione più romantica e vintage del circus dei GP.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 16/04/2026