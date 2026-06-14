F1 GP Barcelona-Catalunya 2026, le pagelle del Montmelò

LE PAGELLE DEL GP DI BARCELLONA-CATALOGNA DI FORMULA 1 2026

Le pagelle GP di Barcelona-Catalunya sul tradizionale appuntaento del Montmelò: super Lewis Hamilton torna a vincere e lo fa con una gara old style! Antonelli sfortunato nonostante una gran gara; Russell e Piastri: che calo! Norris e Verstappen, che passo! Hulkenberg, più sfortunato di Antonelli. Le pagelle dell'appuntamento catalano della Formula 1 le trovate tutte qui sotto.

Lewis Hamilton - Voto 9,5

Sette titoli mondiali e lo davano per finito, ma non appena la Ferrari lo ha messo nelle giuste condizioni lui ha centrato il bersaglio: super ritmo, strategia perfetta e un pizzico di fortuna.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 8,5

Il secondo posto morale è suo (nonostante 5'' per track limits), lo sfortunato guasto tecnico bilancia quanto accaduto a Russell in Canada ma il sorpasso fatto sul compagno pesa tanto.

George Russell - Voto 5,5

Sembrava il solo candidato alla vittoria e invece ha perso con Lewis e stava per finire ancora una volta dietro ad Antonelli. Oggi può essere contento solo dei 18 punti recuperati su Kimi.

Lando Norris - Voto 7,5

Un podio piovuto dal cielo ma meritato per i progressi visti nelle ultime uscite e per il passo mostrato in pista, non distantissimo per lunghi tratti da quello di Hamilton, Russell e Antonelli.

Max Verstappen - Voto 8,5

Fa sempre il massimo. Oggi ha passato metà gara a difendersi da un Leclerc più veloce grazie a strategia e gestione del passo. Se la Red Bull tornerà competitiva saranno problemi per tutti.

Oscar Piastri - Voto 5,5

Sarebbe stato l'ultimo dei big senza i ritiri di Leclerc e Antonelli, ma anche senza il suo passo oggi era inferiore, di parecchio, a quello del compagno Norris, che ha finito 35 secondi prima.

Isack Hadjar - Voto 6

L'errore in partenza gli pregiudica qualsiasi possibilità di fare bene, è bravo a rimontare cn pazienza dalle retrovie, finendo per prendersi il posto matematico: ses

Charles Leclerc - Voto 6,5

Appurato che lo sfortunato ritiro nel finale non è dipeso da lui e lasciando fuori il grossolano errore nelle qualifiche, Charles ha fatto una gara discreta, ma ha perso la sfida con Max.

Pierre Gasly - Voto 8

La Alpine sta crescendo e con essa anche il suo pilota di punta, che dopo il podio di Monaco (ricevuto a tavolino con giorni di ritardo), può essere felice del consistente 7° posto di oggi.

Nico Hulkenberg - Voto SV

Sfortunatissimo. Nel giorno in cui poteva fare punti, della ghiaia è finita sull'interruttore antincendio e ha provocato lo spegnimento del motore: aveva le carte in regola per fare punti.

I VOTI DEGLI ALTRI

Liam Lawson - Voto 6,5

Buon risultato per l'australiano nonostante la poca fortuna con la VSC: 4 punti preziosi.

Arvin Lindblad - Voto 6,5

Continua il processo di crescita per il giovane inglese, non lontano da Lawson e in zona punti.

Franco Colapinto - Voto 6

Fa gara di pari passo con Gasly, ma i 10'' presi per le gialle ignorate lo fanno finire in P10.

Gabriel Bortoleto - Voto 5,5

Ha perso diverse posizioni al via e si è anche toccato con Ocon, la P11 è persino discreta

Alex Albon - Voto 6

Nel giorno in cui diventa il pilota Williams con più GP tante sfortune e auto inguidabile

Carlos Sainz - Voto 6

Se neanche lui riesce a tenere vive le gomme, vuol dire che la Williams ha un problema.

Esteban Ocon - Voto 5,5

Non la gara che voleva: tante soste, tanto degrado e anche una toccata con Bortoleto.

Oliver Bearman - Voto 6

Si è ritirato a pochissimi giri dal termine per un problema tecnico, era sulla soglia dei punti.

Sergio Perez - Voto 6,5

Considerando da dove partiva e l'auto che guida, da P19 a P14 è anche un buon risultato.

Valtteri Bottas - Voto 6

Si ritira alla fine del primo stint per un motivo non comunicato. Navigava nei bassifondi.

Fernando Alonso e Lance Stroll - Voto SV

Ennesimo ritiro per l'Aston Martin. Se non ambia qualcosa di radicale, sarà dura fare meglio.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 14/06/2026