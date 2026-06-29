GP Austria 2026: l'attesa della Ferrari trascina in alto gli ascolti tv su Sky

Il Gran Premio d'Austria 2026 di Formula 1 partiva senza dubbio con un grande carico di aspettative sulla Ferrari: dopo la storica prima vittoria di Lewis Hamilton con il Cavallino e l'aggiornamento del motore su cui la Rossa puntava per mettere in difficoltà le dominanti Mercedes, e soprattutto dopo l'ottima prestazione in qualifica delle due SF-26, in seconda e terza casella in griglia, l'attesa era alle stelle per la partenza del GP a Spielberg.

Le cose poi non sono, com'è noto, andate troppo positivamente per la scuderia di Maranello, con Lewis Hamilton soltanto quinto e Charles Leclerc addirittura ottavo, e con entrambe le monoposto rallentate dall'eccessivo degrado gomme segnale evidente di un assetto sbilanciato (qui le dichiarazioni dei ferraristi a fine gara). Questo non ha tuttavia impedito a Sky di ottenere ottimi numeri in termini di ascolti televisivi sui suoi canali in diretta (disponibili per gli abbonati al pacchetto Sport) e in differita.

Gli ascolti TV del GP d'Austria 2026 di F1

La vittoria di George Russell davanti a Max Verstappen e all'italiano leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli è infatti stata vista in media da 1 milione e 604 mila spettatori medi complessivi (escludendo il servizio in streaming Sky Go e le visioni su big screen), con il 14.9% di share e un picco di 2 milioni e 49 mila spettatori unici. Buoni anche i numeri del canale in chiaro TV8, che ha trasmesso la corsa in leggera differita dopo la bandiera a scacchi raccogliendo 1 milione e 248 mila spettatori medi e il 10.7% di share.

Si tratta di numeri complessivamente migliori rispetto a quelli della passata stagione, quando la corsa sui canali Sky era stata vista da 1 milione e 189 mila spettatori medi, più 1.202.000 davanti alla differita su TV8.

F1 in TV: i prossimi appuntamenti

La Formula 1 torna in pista nel prossimo fine settimana con il GP di Gran Bretagna sulla mitica pista di Silverstone, che segnerà anche il ritorno del format della Sprint Race. Sky trasmetterà tutte le sessioni in diretta per gli abbonati mentre, come da tradizione nei weekend con il nuovo format, TV8 trasmetterà in chiaro la diretta delle qualifiche sprint del venerdì e di Sprint Race e qualifiche al sabato, tornando alla differita per quanto riguarda il GP di domenica.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 29/06/2026