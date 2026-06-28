GP Austria 2026, la Ferrari delude e si allontana in classifica: "Un weekend complicato"

Un fine settimana complicato è rimasto tale nonostante il risultato positivo delle qualifiche. Così, dopo la sorprendente prestazione in Q3 che aveva permesso a Charles Leclerc e Lewis Hamilton di prendersi la seconda e terza posizione in griglia, sognando addirittura la prima pole position della stagione e una prima fila tutta rossa, l'umore dei tifosi scende in picchiata dopo il GP d'Austria di Formula 1 al Red Bull Ring (qui i risultati completi, qui le pagelle).

La migliore SF-26 ha infatti chiuso soltanto al quinto posto con Hamilton, mentre la macchina numero 16, quella di un Leclerc ancora più in difficoltà, non è andata oltre l'ottavo posto, alle spalle anche della McLaren di Lando Norris e della Red Bull di Isack Hadjar. Un flop netto, innescato anche dalla gestione gomme sorprendentemente negativa, specie considerando che nel clima altrettanto rovente di Barcellona era stato proprio il trattamento riservato da Sir Lewis alle sue Pirelli a garantirgli al vittoria.

GP Austria: le parole di Hamilton e Leclerc

''È stata una gara estremamente calda e impegnativa. In alcuni momenti ho vissuto dei bei duelli - spiega Lewis Hamilton dopo il suo 5° posto in gara - e, specie nelle fasi iniziali della corsa ho pensato che avremmo potuto avere una chance. La squadra ha fatto un ottimo lavoro ai pit-stop, ma è chiaro che continuiamo a soffrire sui rettilinei e che il degrado degli pneumatici è stato piuttosto elevato, il che ha reso tutto più complicato. Prima della gara pensavamo che, viste le temperature dell'asfalto, una strategia su tre soste potesse essere un'opzione ed è sempre difficile sapere come sarebbero andate le cose con una scelta diversa, ma non credo che oggi ci fosse molto di più che potessimo ottenere, considerando il nostro livello di competitività. Abbiamo una settimana prima di Silverstone: analizzeremo tutto quello che abbiamo imparato questo weekend e vedremo cosa riusciremo a fare lì''.

''Abbiamo scelto una direzione di assetto simile a quella dello scorso anno - racconta Charles Leclerc, 8° al traguardo di Spielberg - e in qualifica ha funzionato bene. In gara, invece, si è rivelata meno efficace e ho faticato soprattutto con il posteriore, con il quale scivolavo parecchio. A Barcellona avevamo avuto un weekend molto positivo dal punto di vista del passo, e per questo sappiamo che gli aggiornamenti portati funzionano. Queste nuove macchine però sono molto sensibili e, se non si riesce a trovare la giusta finestra di funzionamento a livello di assetto, ne paghi immediatamente le conseguenze. È qualcosa che dobbiamo ancora comprendere meglio e ottimizzare in vista delle prossime gare. Abbiamo tanto lavoro da fare guardando a Silverstone e spero che, lavorando compatti di squadra, riusciremo a tornare più competitivi''.

Il commento del team principal Vasseur

''È stato un weekend complicato - è il commento finale del team principal della Ferrari, Frederic Vasseur - perché non abbiamo iniziato con il piede giusto venerdì, quando abbiamo faticato sia in FP1 che in FP2, e non siamo riusciti a completare delle simulazioni di gara rappresentative. Abbiamo recuperato bene sul giro secco in qualifica, senza però riuscire a preparare la gara nel modo giusto. Col senno di poi, oggi ci siamo concentrati troppo sulle Mercedes spingendo molto nei primi giri. Poi però siamo stati fin troppo aggressivi con la strategia, cercando di restare con loro quando, realisticamente, non era la nostra gara. Impareremo da questo weekend: ora torniamo a concentrarci su noi stessi e a pensare al Gran Premio di Gran Bretagna della prossima settimana''.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 28/06/2026