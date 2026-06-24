F1 GP Austria 2026: orari, meteo e segreti del circuito di Spielberg

La gara di Barcellona ha all'improvviso riacceso il Mondiale di Formula 1, con una vittoria inattesa della Ferrari e di Lewis Hamilton, entrambi in grado di rompere un digiuno lungo quasi due anni. Ma se arrivare al successo è di per sé molto complicato, figuriamoci quanto non lo sia ripetersi: per questo il weekend del GP d'Austria sul circuito di Spielberg diventa cruciale, decisivo non tanto per capire chi centrerà il trionfo mondiale, ma quantomeno per immaginare che tipo di campionato vedremo da ora in poi.

Sarà dunque una stagione in cui i due piloti Mercedes continueranno il lungo assolo mostrato nelle prime sei gare o ci sarà spazio anche per i rivali, magari in grado (come in Catalogna) di rosicchiare punti e mettere sotto pressione il team di Toto Wolff? Risposte che il weekend al Red Bull Ring, ottava prova del Mondiale F1 2026, dovrà darci con un certo margine di precisione.

La Ferrari mette pressione alla Mercedes

Il trionfo del Circuit of the Catalunya ha rilanciato le speranze dei tifosi della Ferrari e di un Lewis Hamilton apparso finalmente in uno stato di forma eccellente dopo un 2025 da incubo. Il sette volte campione del mondo di certo sa come si fa a vincere un titolo e sembra aver preso in mano la Rossa per crescere con costanza e provare a sfidare la sua ex squadra.

Dall'altro lato c'è anche uno Charles Leclerc che vuole tornare ai ''suoi'' livelli dopo tre weekend obiettivamente convulsi: il talento c'è, i numeri per farcela pure, e anche se il distacco inizia a essere pesante, il fatto che mancano ancora due terzi di stagione lascia aperta la porta per qualsiasi tipo di sviluppo, a patto di non commettere altri passi falsi. E attenzione anche agli sviluppi: la Ferrari potrà infatti migliorare il motore - fin qui deficitario - grazie al sistema di concessioni denominato ADUO e quindi è legittimo attendersi che il divario dalla Mercedes, si riduca ulteriormente.

Antonelli leader dopo lo zero in classifica

Del resto, con sei vittorie in sette gare, non si può che partire dalla convinzione che la Mercedes sia comunque ancora l'auto da battere. Occhio però allo spettro dell'affidabilità, che già in due occasioni ha fermato le W17, con George Russell costretto al ritiro improvviso a Montreal e Andrea Kimi Antonelli stoppato a Barcellona. Il vantaggio in classifica è ancora rassicurante, ma occorre scongiurare il rischio che le avarie alla batteria si ripetano, senza contare che Hamilton avrebbe vinto comunque anche senza il ritiro del giovane italiano.

Gli altri: Red Bull si alleggerisce in casa

Su una pista dove comunque molte squadre porteranno aggiornamenti tecnici, c'è poi grande attesa sulla Red Bull padrona di casa (e che dà il nome al circuito): la RB22 di Max Verstappen e Isack Hadjar dovrebbe aver completato la dieta dimagrante e finalmente perso i kg in eccesso che hanno fin qui ostacolato l'azione del quattro volte campione del mondo. A proposito di campioni, da tenere d'occhio anche la McLaren, con Lando Norris che a Barcellona ha raccolto un podio inatteso e spera di costruire su questo epilogo fortunato per rilanciarsi in classifica.

Link utili - GP Austria 2026

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Austria 2026.

La Formula 1 continua il suo tour europeo, con gli orari delle sessioni che sono dunque quelli tradizionali a cui gli appassionati si sono più abituati. Ecco gli orari di tutte le sessioni ufficiali del weekend sul circuito permanente di Spielberg.

Venerdì 26 giugno

Prove libere 1 : 13.30 – 14.30

: 13.30 – 14.30 Prove libere 2: 17.00 – 18.00

Sabato 27 giugno

Prove libere 3 : 12.30 – 13.30

: 12.30 – 13.30 Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 28 giugno

Gara: 15.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8*

La gara e le qualifiche (ma non le prove libere) saranno visibile in chiaro - e, cioè, senza un abbonamento - ma in differita, qualche ora dopo la fine dell'evento, sul canale gratuito TV8. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 27 giugno, differita ore 18.30

: sabato 27 giugno, differita ore 18.30 Gara: domenica 28 giugno, differita ore 18.30

*NB: il palinsesto delle differite in chiaro di TV8 è sempre soggetto a possibili cambiamenti dell'ultimo minuto.

Il Red Bull Ring di Spielberg è una pista molto corta che presenta però tre importanti allunghi e altrettante staccate violente che consentono ai piloti di tentare dei sorpassi. Storicamente teatro di gare combattute ed emozionanti, la pista mette anche alla prova le gomme (soprattutto posteriori) tanto da non escludere le gare con più di una sosta.

F1 GP Austria 2026: La mappa del circuito | Foto: Formula 1

Lunghezza : 4.326 metri

: 4.326 metri Curve : 10

: 10 Giri : 71

: 71 Record della pista: 1:07.924 (Oscar Piastri, McLaren - 2025)

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend nella città di Spielberg, secondo Google Meteo.

Venerdì 26 giugno - Soleggiato, temperatura 15-32°C, precipitazioni 0%, umidità 41%

- Soleggiato, temperatura 15-32°C, precipitazioni 0%, umidità 41% Sabato 27 giugno - Soleggiato, temperatura 17-33°C, precipitazioni 0%, umidità 42%

- Soleggiato, temperatura 17-33°C, precipitazioni 0%, umidità 42% Domenica 28 giugno - Parzialmente soleggiato, temperatura 17-33°C, precipitazioni 15%, umidità 46%

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Pubblicato da Alessio Ricci, 24/06/2026