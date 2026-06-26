GP Austria, FP1: Antonelli detta il passo, poi Russell e Piastri. Hamilton solo 5°

Il fine settimana del GP d'Austria 2026 scatta nel segno della Mercedes. Sul rapidissimo e selettivo tracciato del Red Bull Ring, Andrea Kimi Antonelli ha inaugurato il weekend nel migliore dei modi, issandosi in cima alla lista dei tempi al termine delle FP1. Il leader del Mondiale ha confermato il suo ottimo stato di forma fermando i cronometri con un vantaggio però risicato sul compagno di squadra George Russell, che ha chiuso la mattinata staccato di appena 40 millesimi di secondo.

Sorpresa Piastri, Verstappen e Norris frenati

Alle spalle del duo di Brackley si conferma la bontà della power unit Mercedes, grazie al terzo tempo della McLaren di Oscar Piastri. L'australiano ha pagato poco più di un decimo dalla vetta, riuscendo a tenersi dietro per un soffio la Red Bull aggiornata di Max Verstappen (4°). Il campione olandese ha portato in pista una RB22 profondamente rivista, alleggerita e teoricamente più competitiva, ma la sua sessione è iniziata in salita: un inconveniente tecnico lo ha bloccato all'interno del garage nelle battute iniziali, privandolo di tempo prezioso per l'adattamento ai nuovi componenti.

A Lando Norris, autore di un inizio di weekend tutt'altro che perfetto, è andata persino peggio: il campione del mondo in carica ha chiuso con un anonimo settimo tempo e con appena 9 giri complessivi all'attivo, con un problema idraulico che lo ha costretto a restare all'interno del box per oltre metà sessione.

Tra le due McLaren si è inserita la Ferrari di Lewis Hamilton (5°). Il britannico ha incassato un ritardo pesante di ben 665 millesimi da Antonelli, palesando la necessità di lavorare duramente sull'assetto e sull'ottimizzazione delle ultime novità tecniche (la Rossa debutta con un motore evoluto per provare a ridurre il gap in termini di cavalli e velocità di punta) per trovare il corretto bilanciamento.

La fiera dei giovani: Beganovic bene con la Rossa

Le FP1 di Spielberg si sono trasformate in una vetrina per i talenti del futuro, complice la regola che impone ai team di cedere ogni sedile a un debuttante per almeno due sessioni a stagione. In questa affollata ''fiera dei giovani'', la palma del migliore va senza dubbio a Dino Beganovic: calatosi nell'abitacolo della Ferrari SF-26 di Charles Leclerc, lo svedese ha impressionato per consistenza, artigliando un ottimo nono posto assoluto a 1.2 secondi da Antonelli e ad appena sei decimi dal blasonato compagno di squadra Hamilton.

Scorrendo la classifica dei debuttanti, il secondo miglior rookie è stato Ayumu Iwasa (15° su Racing Bulls), che ha preceduto l'estone Paul Aron (17° su Audi), Luke Browning (18° su Williams), Ryo Hirakawa (19° su Haas) e Jak Crawford (20° sulla Aston Martin).

Power Unit KO per Perez, sessione chiusa in anticipo

Il venerdì mattina stiriano si è invece chiuso nel peggiore dei modi per Sergio Perez. Il messicano della Cadillac ha vissuto una sessione da incubo, ritrovandosi in ventunesima e penultima posizione (davanti al solo Fernando Alonso) prima di essere tradito dal motore Ferrari. A pochissimi minuti dalla bandiera a scacchi, Checo è stato infatti costretto a parcheggiare a bordo pista a causa di un sospetto problema tecnico alla sua power unit. L'episodio ha costretto la Direzione Gara a esporre la bandiera rossa, decretando la fine anticipata della sessione con qualche minuto di anticipo rispetto al programma originario.

Il programma del GP a Spielberg: nel pomeriggio le FP2

Il programma del GP d'Austria 2026 di F1 prosegue con le prove libere 2, che permetteranno ai piloti di prendere ancora più confidenza con gli assetti e ai sei piloti titolari che hanno ceduto il sedile di percorrere i primi chilometri. L'appuntamento è alle 17.00 del pomeriggio italiano, con ancora un'altra ora di prove sul rovente Red Bull Ring.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 26/06/2026