F1 GP Austria 2026, FP2: Antonelli imprendibile nel forno di Spielberg. Ferrari in difficoltà

Il weekend del GP d'Austria 2026 si apre con la prova di autorità da parte della Mercedes numero 12, quella di Andrea Kimi Antonelli. Il venerdì del Red Bull Ring incorona il pilota italiano, capace di blindare la prima posizione sia al mattino sia nel caldissimo turno pomeridiano. Sulle colline di Spielberg, quest'anno investite (come gran parte del centro Europa) da un caldo torrido che ha messo alle corde la gestione termica delle gomme, il bolognese ha stampato il miglior tempo di giornata in 1:07.014. La prestazione assume un valore ancora più significativo dal punto di vista tecnico: Antonelli è riuscito a limare il proprio crono al secondo tentativo cronometrato con lo stesso set di pneumatici Soft, segno che la W17 è già discretamente in palla tra le verdi colline della Stiria.

McLaren tiene botta, Red Bull cerca cavalli

Alle spalle del battistrada si conferma il buon momento McLaren. Oscar Piastri si inserisce nel ruolo di primo inseguitore incassando un passivo di due decimi, tallonato a sua volta dal compagno di squadra Lando Norris, terzo a poco più di tre decimi e finalmente costante dopo i guai idraulici del mattino.

Umore un po' più cupo nel garage dei padroni di casa della Red Bull: Max Verstappen non è andato oltre la quarta piazza e la sua simulazione di qualifica è stata viziata da una RB22 tutt'altro che bilanciata. Oltre a bizzarri fastidi ergonomici legati al fissaggio del sedile nelle battute iniziali, il campione olandese ha denunciato via radio, così come il compagno di squadra francese Isack Hadjar, una preoccupante carenza di potenza della sua power unit nel tratto in salita verso la staccata della curva-3.

Un venerdì da Profondo Rosso: Ferrari in affanno

È invece un venerdì decisamente problematico quello di casa Ferrari, con le due sessioni di prove libere che si sono trasformate in un piccolo calvario tecnico. Su una pista cortissima, dove i distacchi storicamente si misurano in pochi decimi, le SF-26 hanno incassato distacchi pesanti. Lewis Hamilton ha chiuso in quinta posizione a sei decimi dal vertice, mentre Charles Leclerc, tornato al volante dopo aver ceduto il volante al giovane Dino Beganovic nelle FP1, è sprofondato all'ottavo posto con un passivo di 841 millesimi.

Ciò che preoccupa maggiormente, tuttavia, non è la prestazione pura, quanto il responso delle simulazioni con alto carico di benzina. Nel long run le Rosse sono apparse lente, sbilanciate, penalizzate dal degrado gomma causato dall'asfalto rovente. Nel gioco dei distacchi si inserisce anche un enigmatico George Russell: il britannico della Mercedes ha chiuso sesto (subito davanti alla Red Bull di Hadjar) accusando oltre sei decimi dal compagno di box sul giro secco, salvo poi mostrare un passo gara decisamente più solido e in linea con i migliori.

Cadillac da incubo: fiamme e guasti a ripetizione

La top-10 viene completata dalla Racing Bulls di Liam Lawson (9°) e dall'Audi di Gabriel Bortoleto (10°). Il venerdì stiriano si chiude invece in pieno clima di crisi per il team Cadillac. Sergio Perez ha visto la sua sessione terminare dopo un solo giro completato a causa dell'esatta ripetizione del guasto meccanico che lo aveva appiedato al mattino. A peggiorare lo scenario nel box americano ci ha pensato Valtteri Bottas, costretto a rientrare mestamente in pit-lane a causa di uno strano principio d'incendio divampato nella zona del fondo della sua monoposto.

Il programma del GP a Spielberg: sale l'attesa per le qualifiche

Il programma del GP d'Austria 2026 di F1 prosegue con le prove libere 3, che permetteranno ai piloti di mettere a posto gli ultimi dettagli n vista delle qualifiche, in programma invece alle 16.00 sul rovente catino del Red Bull Ring.

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Pubblicato da Alessio Ricci, 26/06/2026