GP Austria 2026, Spielberg: risultati prove libere

La Formula 1 torna in pista per l'ottava volta in questo Mondiale 2026 e lo fa sulla pista di proprietà della Red Bull che si trova in Stiria nei pressi del villaggio di Spielberg, per l'ormai tradizionale appuntamento con il GP d'Austria. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul tracciato permanente del Red Bull Ring.
Risultati GP Austria 2026
GP Austria 2026, ordine di arrivo
Domenica 28 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Austria 2026, griglia di partenza
GP Austria 2026, risultati qualifiche
Sabato 27 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Austria 2026, risultati PL3 / FP3
Sabato 27 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Austria 2026, risultati PL2 / FP2
Venerdì 26 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Austria 2026, risultati PL1 / FP1
Venerdì 26 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:07.796
|29
|2
|George Russell
|Mercedes
|+0.040
|30
|3
|Oscar Piastri
|McLaren-Mercedes
|+0.117
|26
|4
|Max Verstappen
|Red Bull-RB Ford
|+0.281
|17
|5
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.665
|25
|6
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls-RB Ford
|+0.930
|18
|7
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|+1.077
|9
|8
|Franco Colapinto
|Alpine-Mercedes
|+1.166
|27
|9
|Dino Beganovic*
|Ferrari
|+1.258
|26
|10
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+1.275
|26
|11
|Nico Hulkenberg
|Audi
|+1.369
|30
|12
|Isack Hadjar
|Red Bull-RB Ford
|+1.685
|11
|13
|Valtteri Bottas
|Cadillac-Ferrari
|+1.725
|21
|14
|Pierre Gasly
|Alpine-Mercedes
|+1.750
|28
|15
|Ayumu Iwasa*
|Racing Bulls-RB Ford
|+1.841
|19
|16
|Alexander Albon
|Williams-Mercedes
|+1.848
|31
|17
|Paul Aron*
|Audi
|+1.850
|20
|18
|Luke Browning*
|Williams-Mercedes
|+2.183
|29
|19
|Ryo Hirakawa*
|Haas-Ferrari
|+2.697
|23
|20
|Jak Crawford*
|Aston Martin-Honda
|+3.406
|22
|21
|Sergio Perez
|Cadillac-Ferrari
|+3.487
|14
|22
|Fernando Alonso
|Aston Martin-Honda
|+3.537
|21
*Pilota di riserva schierato solo nelle FP1
GP Austria 2026, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Spielberg dove si disputa il round 8 della stagione 2026 di Formula 1