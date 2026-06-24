F1 2026

GP Austria 2026, Spielberg: risultati prove libere

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3 ore fa - Tutti i risultati del weekend sul circuito di Spielberg

Risultati e classifiche del GP d'Austria 2026, sul circuito di Spielberg: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Benvenuto nello Speciale GP AUSTRIA 2026, composto da 3 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario GP AUSTRIA 2026 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

La Formula 1 torna in pista per l'ottava volta in questo Mondiale 2026 e lo fa sulla pista di proprietà della Red Bull che si trova in Stiria nei pressi del villaggio di Spielberg, per l'ormai tradizionale appuntamento con il GP d'Austria. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del fine settimana sul tracciato permanente del Red Bull Ring.

Risultati GP Austria 2026

GP Austria 2026, ordine di arrivo

Domenica 28 giugno, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Austria 2026, griglia di partenza

GP Austria 2026, risultati qualifiche

Sabato 27 giugno, ore 16.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Austria 2026, risultati PL3 / FP3

Sabato 27 giugno, ore 12.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Austria 2026, risultati PL2 / FP2

Venerdì 26 giugno, ore 17.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Austria 2026, risultati PL1 / FP1

Venerdì 26 giugno, ore 13.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1Kimi AntonelliMercedes1:07.79629
2George RussellMercedes+0.04030
3Oscar PiastriMcLaren-Mercedes+0.11726
4Max VerstappenRed Bull-RB Ford+0.28117
5Lewis HamiltonFerrari+0.66525
6Arvid LindbladRacing Bulls-RB Ford+0.93018
7Lando NorrisMcLaren-Mercedes+1.0779
8Franco ColapintoAlpine-Mercedes+1.16627
9Dino Beganovic*Ferrari+1.25826
10Oliver BearmanHaas-Ferrari+1.27526
11Nico HulkenbergAudi+1.36930
12Isack HadjarRed Bull-RB Ford+1.68511
13Valtteri BottasCadillac-Ferrari+1.72521
14Pierre GaslyAlpine-Mercedes+1.75028
15Ayumu Iwasa*Racing Bulls-RB Ford+1.84119
16Alexander AlbonWilliams-Mercedes+1.84831
17Paul Aron*Audi+1.85020
18Luke Browning*Williams-Mercedes+2.18329
19Ryo Hirakawa*Haas-Ferrari+2.69723
20Jak Crawford*Aston Martin-Honda+3.40622
21Sergio PerezCadillac-Ferrari+3.48714
22Fernando AlonsoAston Martin-Honda+3.53721

*Pilota di riserva schierato solo nelle FP1

GP Austria 2026, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito permanente di Spielberg dove si disputa il round 8 della stagione 2026 di Formula 1

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Pubblicato da Alessio Ricci, 26/06/2026
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