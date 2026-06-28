F1 GP Austria 2026, le pagelle del Red Bull Ring

LE PAGELLE DEL GP D'AUSTRIA DI FORMULA 1 2026

Le pagelle GP d'Austria sul circuito del Red Bull Ring: Russell vince senza strafare, Verstappen fa tutto il possibile e quasi lo raggiunge. Antonelli, limiti di gioventù, ma il passo c'è sempre. Piastri e Hamilton bravi e limitati, Leclerc e Norris no. Passi avanti Hadjar, passi indietro Colapinto. I voti dell'appuntamento austriaco della Formula 1 li trovate tutte qui sotto.

George Russell - Voto 9

Da ''stay calmo'' a ''Easy peasy'', vittoria senza patemi per George che gestisce bene, apparendo vulnerabile solo nella fase centrale della gara. Ma Verstappen non lo segue ai box e finisce lì.

Max Verstappen - Voto 9

Dopo il botto di ieri, sistema le cose nei primi giri passando Antonelli e Leclerc e lottando con Hamilton per salire in P2. Era vicino a Russell, sarebbe servito più coraggio nella strategia.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 7,5

Gara strana per Kimi, penalizzato ieri, fatica con le medie a inizio gara, poi indossa le hard e mostra il solito super ritmo. Gli mancano 3-4 giri per fare lo scherzetto a Max e George.

Oscar Piastri - Voto 7,5

Da P7 a P4, passando Norris al via, e raccogliendo le due Ferrari di Leclerc e Hamilton in difficoltà nel corso della gara. Una giornata che può dargli fiducia, ma serve un'auto migliore.

Lewis Hamilton - Voto 7

Oggi la Ferrari si mangiava le gomme, ma lui ha lottato con coraggio provando a variare la sua strategia per sopperire. Bellissime le lotte con Verstappen, ma non avrebbe potuto fare di più.

Isack Hadjar - Voto 7

La Red Bull ben digerisce la pista di casa e lui non si rassegna a essere l'ottavo in comodo al tavolo dei grandi ma ci prova, varia la strategia e finisce per battere sia Norris sia Leclerc.

Charles Leclerc - Voto 5

La sensazione è che non sia solo colpa sua, da P2 a P8 subendo una marea di sorpassi, da chiunque e non solo da chi aveva un vantaggio strategico. Occorre voltare pagina e progredire.

Lando Norris - Voto 5

Gara un po' opaca da parte del campione del mondo, che al via viene beffato da Piastri e che in corsa perde anche la posizione su Hadjar. L'unica consolazione la posizione presa su Leclerc.

I VOTI DEGLI ALTRI

Liam Lawson - Voto 8

Il primo degli altri è lui, gara consistente e senza patemi, arriva propri dove deve arrivare: P9.

Arvin Lindblad - Voto 8

Giunge sul traguardo a pochi secondi dal compagno, ma gli diamo lo stesso voto perché rookie.

Gabriel Bortoleto - Voto 7

Gara in linea con le ultime uscite, terzo 11°posto di fila: con questa costanza tornerà in top 10.

Nico Hulkenberg - Voto 6,5

Lontano 8'' dal compagno di squadra, riesce a tenere però dietro Gasly negli ultimi giri.

Pierre Gasly - Voto 6,5

Non una buona pista per la Alpine, ma alla fine si difende e nel finale ha un buon passo gara.

Oliver Bearman - Voto 6

Premio ''not good not terrible'' del giorno, non ha il passo di chi lo precede, ma batte Ocon.

Franco Colapinto - Voto 5

Andamento ondivago per lui, alterna ottime prove a gare opache, questa una delle più dure.

Esteban Ocon - Voto 4,5

Peggior risultato del'anno: 16° e con ben 35 secondi di ritardo dal suo compagno Bearman.

Alex Albon - Voto 5

Non una pista buona per la Williams, ma la prestazione di oggi è comunque ''sotto'' le righe.

Fernando Alonso - Voto 6

Ultimo e staccatissimo dal penultimo, non dipende da lui. Sul compagno era ben davanti.

Lance Stroll - Voto 5

Va bene l'auto, ma è ultimo, prende una penalità per bandiere blu ignorate e poi si ritira.

Carlos Sainz - Voto 5,5

Partiva 17°, era nelle retrovie dopo una partenza perfettibile, poi il ritiro per una rottura.

Valtteri Bottas e Sergio Perez - Voto SV

Si ritirano entrambi nei primi giri per problemi tecnici, non che potessero fare molto di più.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 28/06/2026