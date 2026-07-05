F1 GP Gran Bretagna 2026, le pagelle di Silverstone

Le pagelle di MotorBox del GP della Gran Bretagna 2026 F1 a Silverstone: Antonelli e Leclerc MVP di giornata, Russell Gastone e Hamilton Paperino (con dolo)

LE PAGELLE DEL GP DELLA GRAN BRETAGNA DI FORMULA 1 2026

Le pagelle GP della Gran Bretagna sullo storico circuito di Silverstone: Antonelli MVP insieme a Leclerc, bersagliato dalla sorte. Russell, fortunato come Gastone Paperone e Hamilton e Verstappen ''sfigati'' come Paperino. Alonso primo degli ultimissimi. Ecco tutte i voti della gara britannica di Formula 1, dal primo all'ultimo concorrente.

Charles Leclerc - Voto 9

A inizio weekend in pochi ci avrebbero scommesso, dato per finito dai soliti leoni da tastiera, lui però è un leone vero, in pista. Brucia Kimi e se ne va, poi nel finale un pizzico di fortuna.

George Russell - Voto 6

Secondo, ma non fa molto per meritarselo. Vero, il pit stop non previsto l'aveva messo fuori gioco, ma la rottura di Kimi, l'incidente di Max e il muretto Ferrari lo rimettono sul podio.

Lewis Hamilton - Voto 7

Non era il suo giorno. Tornato sul podio dopo averlo perso per i 5'' della jump start, poi un pit-stop superfluo gli ha fatto perdere la P2. Infine graziato dai commissari per una gialla ignorata.

George Russell - Voto 6

Secondo, ma non fa molto per meritarselo. Vero, il pit stop non previsto l'aveva messo fuori gioco, ma la rottura di Kimi, l'incidente di Max e il muretto Ferrari lo rimettono sul podio.

Lando Norris - Voto 7

Non era molto lontano dal podio, e se solo la Direzione Gara avessa fatto partire l'ultimo giro, ci saremmo divertiti e lui avrebbe potuto far gioire la sua marea gialla. Fa quarto, e non è male.

Isack Hadjar - Voto 6,5

Meglio in qualifica che in gara, dove comunque parte meglio del compagno prima di lasciarlo passare e di fare la sua gara in solitaria, perdendo la posizione su Norris dopo i vari pit-stop.

Oscar Piastri - Voto 6

Tutto il giorno lontano dai riflettori, subito dopo il via si tocca con Norris ed è costretto a una sosta ai box che gli rovina la giornata. La sua rimonta però è blanda e alla fine si ferma in P11.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 9

Che sfortuna per Kimi! Era proiettato verso la vittoria, avrebbe lottato con Leclerc con ampie possibilità di successo. Poi il danno e, in più, la doppia beffa dei track limits e della Safety Car.

Max Verstappen - Voto 7,5

Va a muro non per colpa sua provocando la Safety Car finale. Lotta con ogni mezzo e contro la sua auto sfiorando il podio, tra staccate al limite e difese incredibili. Finisce nella polvere.

I VOTI DEGLI ALTRI

Liam Lawson - Voto 8,5

La RB cresce ma non ce ne accorgeremmo se non ci fossero piloti bravi, una P6 eccellente.

Arvin Lindblad - Voto 8,5

Stesso voto del compagno, prima della Safety Car gli era solo 2'' dietro, il rookie cresce bene.

Gabriel Bortoleto - Voto 8

Ottima prestazione del brasiliano che entra in zona punti tenendo dietro le pimpanti Alpine.

Franco Colapinto - Voto 7,5

Partiva lontano ma grazie a passo, strategie e safety car varie, fa nono e si mette dietro Gasly.

Pierre Gasly - Voto 7

Buon gara per Pierre, penalizzato dalla strategia e non riesce a riprendere il compagno di team.

Carlos Sainz - Voto 6,5

L'auto migliora un po' e lui la riporta a ridosso dei punti, anche se rischia il crash con Leclerc.

Oliver Bearman - Voto 7

Parte 13° e arriva 13° ma al primo giro era stato mandato in testacoda da Albon, recupera bene.

Esteban Ocon - Voto 6

Arriva dietro Bearman perdendo la posizione dopo metà gara e provando invano a riprenderlo.

Sergio Perez - Voto 7

Piccoli passi in avanti per la Cadillac, e Perez se ne fa portatore con una P15 che dà morale.

Valtteri Bottas - Voto 5,5

Arriva in scia al compagno solo per la Safety Car, in realtà era 30'' più indietro prima della SC.

Fernando Alonso - Voto 6

Dopo il GP con le Lego-car, vince anche il GP degli ultimi a cui è iscritto con il solo Stroll.

Lance Stroll - Voto 5

Lui, invece, perde pure il GP di cui sopra, prendendo pure 5'' di penalità per track limits

Alex Albon - Voto 4

Al via centra Bearman, danneggia l'auto e si rovina la giornata. Si ritira solo negli ultimi giri.

Nico Hulkenberg - Voto 5,5

Primo e solo ritirato della gara, non stava andando benissimo, lontano dai punti e da Bortoleto.

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Pubblicato da Simone Valtieri, 05/07/2026