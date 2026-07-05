F1 GP Gran Bretagna 2026, le pagelle di Silverstone

LE PAGELLE DEL GP DELLA GRAN BRETAGNA DI FORMULA 1 2026
Le pagelle GP della Gran Bretagna sullo storico circuito di Silverstone: Antonelli MVP insieme a Leclerc, bersagliato dalla sorte. Russell, fortunato come Gastone Paperone e Hamilton e Verstappen ''sfigati'' come Paperino. Alonso primo degli ultimissimi. Ecco tutte i voti della gara britannica di Formula 1, dal primo all'ultimo concorrente.
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Charles Leclerc - Voto 9
A inizio weekend in pochi ci avrebbero scommesso, dato per finito dai soliti leoni da tastiera, lui però è un leone vero, in pista. Brucia Kimi e se ne va, poi nel finale un pizzico di fortuna.
George Russell - Voto 6
Secondo, ma non fa molto per meritarselo. Vero, il pit stop non previsto l'aveva messo fuori gioco, ma la rottura di Kimi, l'incidente di Max e il muretto Ferrari lo rimettono sul podio.
Lewis Hamilton - Voto 7
Non era il suo giorno. Tornato sul podio dopo averlo perso per i 5'' della jump start, poi un pit-stop superfluo gli ha fatto perdere la P2. Infine graziato dai commissari per una gialla ignorata.
George Russell - Voto 6
Secondo, ma non fa molto per meritarselo. Vero, il pit stop non previsto l'aveva messo fuori gioco, ma la rottura di Kimi, l'incidente di Max e il muretto Ferrari lo rimettono sul podio.
Lando Norris - Voto 7
Non era molto lontano dal podio, e se solo la Direzione Gara avessa fatto partire l'ultimo giro, ci saremmo divertiti e lui avrebbe potuto far gioire la sua marea gialla. Fa quarto, e non è male.
Isack Hadjar - Voto 6,5
Meglio in qualifica che in gara, dove comunque parte meglio del compagno prima di lasciarlo passare e di fare la sua gara in solitaria, perdendo la posizione su Norris dopo i vari pit-stop.
Oscar Piastri - Voto 6
Tutto il giorno lontano dai riflettori, subito dopo il via si tocca con Norris ed è costretto a una sosta ai box che gli rovina la giornata. La sua rimonta però è blanda e alla fine si ferma in P11.
Andrea Kimi Antonelli - Voto 9
Che sfortuna per Kimi! Era proiettato verso la vittoria, avrebbe lottato con Leclerc con ampie possibilità di successo. Poi il danno e, in più, la doppia beffa dei track limits e della Safety Car.
Max Verstappen - Voto 7,5
Va a muro non per colpa sua provocando la Safety Car finale. Lotta con ogni mezzo e contro la sua auto sfiorando il podio, tra staccate al limite e difese incredibili. Finisce nella polvere.
I VOTI DEGLI ALTRI
Liam Lawson - Voto 8,5
La RB cresce ma non ce ne accorgeremmo se non ci fossero piloti bravi, una P6 eccellente.
Arvin Lindblad - Voto 8,5
Stesso voto del compagno, prima della Safety Car gli era solo 2'' dietro, il rookie cresce bene.
Gabriel Bortoleto - Voto 8
Ottima prestazione del brasiliano che entra in zona punti tenendo dietro le pimpanti Alpine.
Franco Colapinto - Voto 7,5
Partiva lontano ma grazie a passo, strategie e safety car varie, fa nono e si mette dietro Gasly.
Pierre Gasly - Voto 7
Buon gara per Pierre, penalizzato dalla strategia e non riesce a riprendere il compagno di team.
Carlos Sainz - Voto 6,5
L'auto migliora un po' e lui la riporta a ridosso dei punti, anche se rischia il crash con Leclerc.
Oliver Bearman - Voto 7
Parte 13° e arriva 13° ma al primo giro era stato mandato in testacoda da Albon, recupera bene.
Esteban Ocon - Voto 6
Arriva dietro Bearman perdendo la posizione dopo metà gara e provando invano a riprenderlo.
Sergio Perez - Voto 7
Piccoli passi in avanti per la Cadillac, e Perez se ne fa portatore con una P15 che dà morale.
Valtteri Bottas - Voto 5,5
Arriva in scia al compagno solo per la Safety Car, in realtà era 30'' più indietro prima della SC.
Fernando Alonso - Voto 6
Dopo il GP con le Lego-car, vince anche il GP degli ultimi a cui è iscritto con il solo Stroll.
Lance Stroll - Voto 5
Lui, invece, perde pure il GP di cui sopra, prendendo pure 5'' di penalità per track limits
Alex Albon - Voto 4
Al via centra Bearman, danneggia l'auto e si rovina la giornata. Si ritira solo negli ultimi giri.
Nico Hulkenberg - Voto 5,5
Primo e solo ritirato della gara, non stava andando benissimo, lontano dai punti e da Bortoleto.
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.