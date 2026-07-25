F1 Budapest, FP3: Norris ruggisce ma Hamilton e Antonelli sono lì in lotta

Se il venerdì di Budapest aveva dipinto una Ferrari dominatrice e quasi inarrivabile, il sabato mattina dell'Hungaroring rimescola le carte in tavola e regala un gustoso antipasto di quello che sarà il duello per la pole position. Nelle prove libere 3 del GP d'Ungheria, la McLaren suona la carica grazie a un superlativo Lando Norris: il pilota britannico è stato l'unico finora a infrangere il muro dell'1:18, fermando il cronometro sul tempo di 1:17.939. Una prestazione d'autorità arrivata peraltro al secondo tentativo lanciato con il medesimo set di gomma Soft, utile a correggere le piccole sbavature commesse nel primo run a pneumatici più freschi.

Hamilton non molla, Antonelli si riprende la Mercedes

A raccogliere il guanto di sfida lanciato dal team papaya è ancora una volta Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo conferma il buon feeling della Ferrari SF-26 con il tracciato ungherese, piazzandosi al secondo posto con appena 117 millesimi di ritardo da Norris. In terza posizione si riaffaccia con prepotenza il leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli: il diciannovenne bolognese riscatta un venerdì complicato e torna a essere il punto di riferimento del box Mercedes, chiudendo ad appena 12 millesimi da Hamilton.

Qualche difficoltà in più per l'altra Rossa di Charles Leclerc, quarto al traguardo ma staccato di 352 millesimi dalla vetta. Il monegasco precede la seconda McLaren di Oscar Piastri (5° a +0.505) e la Mercedes di George Russell (6° a sei decimi), con una Stella a tre punte che continua a mostrare un passo leggermente più opaco rispetto ai soliti standard stagionali.

Red Bull ''inguidabile'', Perez KO con i freni

La mattinata di Budapest conferma uno scenario decisamente buio in casa Red Bull. Max Verstappen non va oltre la settima piazza ad oltre sette decimi di ritardo da Norris, ma a certificare la crisi del team di Milton Keynes sono state le severe parole di Isack Hadjar (8° a un secondo netto): il giovane francese si è reso protagonista di un duro sfogo via radio, definendo la sua RB22 letteralmente ''inguidabile''.

A chiudere i primi dieci posti della classifica troviamo la Racing Bulls di Liam Lawson (9°) e l'Audi di Nico Hülkenberg (10°). Da segnalare la singola bandiera rossa che ha interrotto a metà le operazioni per qualche minuto: a causarla è Sergio Perez, ultimo e unico pilota senza tempo, fermatosi pochi metri dopo l'uscita dei box con i freni posteriori completamente della sua Cadillac bloccati e prossimi all'incendio.

Il programma del GP a Budapest: la lotta per la pole alle 16.00

Il programma del GP d'Ungheria 2026 di F1 prosegue con le qualifiche che decideranno la griglia di partenza. L'appuntamento con le prove ufficiali è per le 16.00 del pomeriggio.

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