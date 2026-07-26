F1 Budapest: Norris torna alla vittoria, poi Verstappen e Antonelli. Ferrari, che delusione!

A otto mesi di distanza dal trionfo nel Mondiale di Formula 1, Lando Norris torna sul gradino più alto del podio e lo fa dominando la scena nel GP d'Ungheria. Sul tracciato dell'Hungaroring, il ventiseienne inglese della McLaren ha firmato una prestazione maiuscola: superata un'esitazione al via in cui si era fatto sfilare dal compagno di squadra, Norris ha sfoderato un passo gara irraggiungibile per chiunque, tagliando il traguardo con ben 15 secondi di vantaggio sul primo degli inseguitori.

The two McLarens fighting for the lead ⚔️

Max and Lewis battling for P3 😮



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McLaren agrodolce: Norris domina, la doppietta sfuma

Sfuma invece la doppietta per il team di Woking. Oscar Piastri, a lungo leader della corsa e scivolato in seconda piazza dopo la seconda sosta a causa di un'incomprensione con il doppiato Carlos Sainz, è stato costretto alla resa a 14 giri dalla fine per la rottura del cambio.

Verstappen 2°, che capolavoro su Hamilton

Il ritiro della McLaren numero 81 ha spalancato le porte del secondo posto a un ritrovato Max Verstappen. Scattato benissimo dalla quarta casella, l'olandese ha estratto il massimo dalla sua RB22, gestendo nel finale il ritorno degli inseguitori con gomma Soft.

Il momento chiave della gara del quattro volte iridato si è consumato dopo la prima sosta: subito il sorpasso ai box da parte di Lewis Hamilton, Verstappen ha tirato una staccata al limite a curva-1, sorprendendo il rivale storico e riprendendosi la posizione. Un risultato inatteso per il pilota Red Bull, che solo ventiquattro ore prima sfogava tutta la sua frustrazione criticando il pessimo bilanciamento della macchina.

Antonelli limita i danni e allunga

Sorride anche Andrea Kimi Antonelli. Nonostante un terzo posto meno appariscente rispetto ai successi dei weekend precedenti, l'italiano della Mercedes compie una splendida rimonta dalla settima piazza in griglia. Il diciannovenne bolognese va così alla sosta estiva incrementando ulteriormente il vantaggio nella classifica generale sui diretti inseguitori.

Ferrari, che delusione per Hamilton e Leclerc

Sullo sfondo resta il pesante fallimento della Scuderia Ferrari. Arrivata a Budapest da favorita della vigilia, la scuderia di Maranello chiude la domenica senza posizionare nemmeno una monoposto sul podio. Quarto alla bandiera a scacchi, Lewis Hamilton scivola infatti quinto per una penalità di 5 secondi dovuta all'eccesso di velocità in pit-lane (la seconda sanzione del suo fine settimana dopo quella per impeding in qualifica ai danni di Piastri).

A ereditare una posizione è dunque Charles Leclerc, alla fine quarto e non quinto, ma comunque scontento per la prestazione e per una gara sofferta, sempre nel traffico e senza riuscire a ottimizzare il potenziale di una SF-26 che ha tanto faticato con le gomme Hard, riemergendo a sprazzi solo sul finale, con il giro più veloce della gara. Tra gestione delle coperture, strategie rivedibili e sbavature dei piloti, per il Cavallino l'appuntamento ungherese si trasforma in un amaro passo indietro nella corsa iridata.

Russell 7°, primi punti per Hulkenberg

Nel gruppo degli inseguitori, Isack Hadjar porta la sua Red Bull in sesta posizione davanti a un deludente George Russell, autore di una partenza da dimenticare che lo ha fatto sprofondare a centro gruppo. Chiudono la zona punti Liam Lawson (8°), Nico Hulkenberg (9° con l'Audi, al debutto nei punti stagionali) e Arvid Lindblad.

Il calendario F1: e ora la sosta estiva

Archiviato il weekend del GP d'Ungheria 2026, la F1 fa i bagagli e vola in vacanza estiva, tornando in pista non prima del weekend del 23 agosto, per il GP d'Olanda sul circuito di Zandvoort, dove peraltro si disputerà anche la quinta e penultima Sprint Race della stagione.

Nell'attesa, su MotorBox trovate le pagelle del fine settimana ungherese, il dettaglio dei risultati del weekend sul circuito dell'Hungaroring e le classifiche generali del campionato.

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