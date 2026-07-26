F1 GP Ungheria 2026, le pagelle dell'Hungaroring

Le pagelle di MotorBox del GP d'Ungheria 2026 F1 sul circuito dell'Hungaroring: Norris e Verstappen gli uomini del giorno, Hamilton e Leclerc, poca grinta

LE PAGELLE DEL GP DEL BELGIO DI FORMULA 1 2026

Le pagelle del GP d'Ungheria sul tradizionale circuito dell'Hungaroring. Norris e Verstappen gli uomini del giorno, Hamilton e Leclerc, poca grinta. Antonelli bravo e fortunato, Russell fuori dai radar. Che sfortuna per Piastri! Tutte le valutazioni della 11° tappa del mondiale di Formula 1 2026 le trovate qui sotto!

Lando Norris - Voto 9,5

L'unico errore di oggi? La perdita della prima posizione a vantaggio del compagno Piastri al via, poi superato con la strategia. Da lì in poi è stata una gara in stile 2025 per il campione.

Max Verstappen - Voto 9,5

Il sorpasso su Hamilton è già leggenda. Poi il passo non c'era, e si stava rassegnando al quarto posto, ma il ritiro di Piastri e la sosta azzardata di Hamilton gli regalano un meritato 2° posto.

Andrea Kimi Antonelli - Voto 7

Weekend positivo per il leader della classifica. Approfitta subito delle difficoltà di Russell al via, poi prova qualcosa di diverso, e alla fine è aiutato dalla sorte (meritata) finendo sul podio!

Charles Leclerc - Voto 5,5

Ci si aspettava molto di più da lui oggi, e invece la partenza (dal lato sporco) gli è costata tre posizioni, dopodiché non ha sfruttato né passo né strategie. Il quarto posto, oggi, è deludente.

Lewis Hamilton - Voto 5

Buona partenza, poi lotta con Verstappen ma si distrae e lascia il fianco scoperto alla tigre Max. Oggi poi non hanno funzionato le soste: rientrato sempre dietro a qualcuno! E poi la penalità...

George Russell - Voto 5

Gli entra l'antistallo in partenza e la sua gara finisce lì. Per metà pomeriggio recupera fin dove può, poi arrivato all'ottava posizione si plafona. Alla fine sarà settimo grazie al ritiro di Piastri.

Isack Hadjar - Voto 7

Ottima gara per il francese, con la soddisfazione di tenersi dietro la Mercedes di Russell. La sesta piazza è una bella iniezione di fiducia per lui, che ambisce a un po' più della P8 finale.

Oscar Piastri - Voto 8

Super partenza per lui, da terzo a primo, posizione che mantiene fino alla girandola delle soste ai box, poi la perde per colpa di Sainz. Senza il ritiro, arrivato più tardi, sarebbe stato gran P2.

I VOTI DEGLI ALTRI

Liam Lawson - Voto 8

Meglio in gara che in qualifica, rimette a posto il suo compagno ricordandogli chi comanda.

Nico Hulkenberg - Voto 8

Finalmente i primi punti dell'anno per Hulk, arrivati al termine di un weekend più che solido

Arvin Lindblad - Voto 7

Aver perso il duello col compagno non rovina il bel weekend e le grandi qualifiche. Bel talento.

Gabriel Bortoleto - Voto 7

Coraggioso nel provare la strategia a una sola sosta, che quasi entra, ma finisce fuori dai punti.

Pierre Gasly - Voto 6,5

Parte 12° e arriva 12°, una giornata in mezzo al gruppo a provarle tutte per emergere.

Lance Stroll - Voto 6,5

Newey rivoluziona l'Aston e i suoi piloti si rivedono. Stroll strategia migliore di Alonso

Fernando Alonso - Voto 6,5

Se ha un'auto buona ci si diverte. Ha tenuto metà gara le soft, troppo, ma bello vederlo lassù.

Franco Colapinto - Voto 5,5

Giornata difficile oggi per l'argentino, imbottigliato nel traffico e penalizzato dalle strategie.

Esteban Ocon - Voto 6

Eccolo il not good not terrible di oggi. Gara senza squilli, persa per traffico e strategia errata.

Alex Albon - Voto 5,5

Arriva davanti al compagno solo per la sfortuna di Carlos, prestazione piuttosto opaca per lui.

Carlos Sainz - Voto 6

Lottava con Alonso quando è apparso Piastri, lui non l'ha visto e bam, gara rovinata! Peccato!

Oliver Bearman - Voto 5

Sì prende anche lui la penalità per aver ignorato le bandiere blu e questo gli rovina la gara.

Valtteri Bottas e Sergio Perez - Voto SV

Ma che gli vuoi dire a 'sti due? Non è la stagione buona per dargli dei voti. Doppio DNF

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