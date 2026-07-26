F1 GP Ungheria 2026, le pagelle dell'Hungaroring

LE PAGELLE DEL GP DEL BELGIO DI FORMULA 1 2026
Le pagelle del GP d'Ungheria sul tradizionale circuito dell'Hungaroring. Norris e Verstappen gli uomini del giorno, Hamilton e Leclerc, poca grinta. Antonelli bravo e fortunato, Russell fuori dai radar. Che sfortuna per Piastri! Tutte le valutazioni della 11° tappa del mondiale di Formula 1 2026 le trovate qui sotto!
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Lando Norris - Voto 9,5
L'unico errore di oggi? La perdita della prima posizione a vantaggio del compagno Piastri al via, poi superato con la strategia. Da lì in poi è stata una gara in stile 2025 per il campione.
Max Verstappen - Voto 9,5
Il sorpasso su Hamilton è già leggenda. Poi il passo non c'era, e si stava rassegnando al quarto posto, ma il ritiro di Piastri e la sosta azzardata di Hamilton gli regalano un meritato 2° posto.
Andrea Kimi Antonelli - Voto 7
Weekend positivo per il leader della classifica. Approfitta subito delle difficoltà di Russell al via, poi prova qualcosa di diverso, e alla fine è aiutato dalla sorte (meritata) finendo sul podio!
Charles Leclerc - Voto 5,5
Ci si aspettava molto di più da lui oggi, e invece la partenza (dal lato sporco) gli è costata tre posizioni, dopodiché non ha sfruttato né passo né strategie. Il quarto posto, oggi, è deludente.
Lewis Hamilton - Voto 5
Buona partenza, poi lotta con Verstappen ma si distrae e lascia il fianco scoperto alla tigre Max. Oggi poi non hanno funzionato le soste: rientrato sempre dietro a qualcuno! E poi la penalità...
George Russell - Voto 5
Gli entra l'antistallo in partenza e la sua gara finisce lì. Per metà pomeriggio recupera fin dove può, poi arrivato all'ottava posizione si plafona. Alla fine sarà settimo grazie al ritiro di Piastri.
Isack Hadjar - Voto 7
Ottima gara per il francese, con la soddisfazione di tenersi dietro la Mercedes di Russell. La sesta piazza è una bella iniezione di fiducia per lui, che ambisce a un po' più della P8 finale.
Oscar Piastri - Voto 8
Super partenza per lui, da terzo a primo, posizione che mantiene fino alla girandola delle soste ai box, poi la perde per colpa di Sainz. Senza il ritiro, arrivato più tardi, sarebbe stato gran P2.
I VOTI DEGLI ALTRI
Liam Lawson - Voto 8
Meglio in gara che in qualifica, rimette a posto il suo compagno ricordandogli chi comanda.
Nico Hulkenberg - Voto 8
Finalmente i primi punti dell'anno per Hulk, arrivati al termine di un weekend più che solido
Arvin Lindblad - Voto 7
Aver perso il duello col compagno non rovina il bel weekend e le grandi qualifiche. Bel talento.
Gabriel Bortoleto - Voto 7
Coraggioso nel provare la strategia a una sola sosta, che quasi entra, ma finisce fuori dai punti.
Pierre Gasly - Voto 6,5
Parte 12° e arriva 12°, una giornata in mezzo al gruppo a provarle tutte per emergere.
Lance Stroll - Voto 6,5
Newey rivoluziona l'Aston e i suoi piloti si rivedono. Stroll strategia migliore di Alonso
Fernando Alonso - Voto 6,5
Se ha un'auto buona ci si diverte. Ha tenuto metà gara le soft, troppo, ma bello vederlo lassù.
Franco Colapinto - Voto 5,5
Giornata difficile oggi per l'argentino, imbottigliato nel traffico e penalizzato dalle strategie.
Esteban Ocon - Voto 6
Eccolo il not good not terrible di oggi. Gara senza squilli, persa per traffico e strategia errata.
Alex Albon - Voto 5,5
Arriva davanti al compagno solo per la sfortuna di Carlos, prestazione piuttosto opaca per lui.
Carlos Sainz - Voto 6
Lottava con Alonso quando è apparso Piastri, lui non l'ha visto e bam, gara rovinata! Peccato!
Oliver Bearman - Voto 5
Sì prende anche lui la penalità per aver ignorato le bandiere blu e questo gli rovina la gara.
Valtteri Bottas e Sergio Perez - Voto SV
Ma che gli vuoi dire a 'sti due? Non è la stagione buona per dargli dei voti. Doppio DNF
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.