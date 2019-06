Autore:

DODICI PUNTI Con il secondo posto nel Gran Premio d'Italia alle spalle dell'arrembante Danilo Petrucci, ma davanti al suo più diretto rivale Andrea Dovizioso, il leader del Mondiale della classe MotoGP, Marc Marquez, ha portato a 12 le lunghezze di vantaggio in classifica sul più diretto inseguitore. Lo spagnolo sbarca così in quello che sarà il suo Gran Premio di casa a Barcellona, certo di poter allungare ancora, sebbene lo scorso anno sulla pista del Montmelò abbia vinto una Ducati. Era però quella di Jorge Lorenzo, mentre Dovizioso cadde e si ritirò. Sul tracciato catalano spera di risorgere anche Valentino Rossi, dopo l'inguardabile weekend del Mugello, mentre puntano a confermare le buone cose fatte vedere sia Alex Rins che Danilo Petrucci, in classifica ora quarto davanti a Rossi. Gli outsider per questa domenica avranno nomi importanti, da Jorge Lorenzo - sempre atteso a una rinascita - a Maverick Vinales, stando sempre attenti ai giovani Morbidelli e Quartararo, che hanno fin qui fatto vedere cose pregevoli.

IL CIRCUITO Fu nel 1998, grazie agli sforzi della Generalitat catalana, del Comune di Montmeló e la Real Automóvil Club de Catalunya (RACC), che si iniziò a costruire un circuito che fosse all'altezza di una delle più attrattive capitali europee. Situato a 20 chilometri a nord di Barcelona, fu inaugurato nel settembre del 1991 e, in quello stesso mese, accolse la sua prima prova internazionale, il Gran Premio di Spagna della Formula 1. Divenne subito lo scenario del Gran Premio d'Europa di Motociclismo prima di diventare l'anfitrione, dal 1995, del Gran Premio di Catalunya. Considerato uno dei tracciati migliori disegnati dell'ultima generazione, è lungo 4,6 km e conta 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra. Il rettilineo principale è lungo 1047 metri e largo 12.

I NUMERI Il tracciato del Montmelò è uno dei preferiti di Valentino Rossi, che vi ha trionfato dieci volte complessive: una in 125, due in 250, una in 500 e sei in MotoGP, l'ultima delle quali nel 2016. Un altro grande interprete del tracciato catalano è Jorge Lorenzo con sei successi (cinque dei quali in MotoGP compreso quello dello scorso anno con la Ducati) mentre Marc Marquez vi ha vinto solamente due volte, una in 125 nel 2010 e una in MotoGP nel 2014. Tra i partenti di domenica l'unico altro ad aver già vinto al Montmelò in MotoGP è Andrea Dovizioso (Vinse anche nel 2006 in 250), al termine di una battaglia senazionale proprio con Marquez nel 2017, ma sono ben 00 i piloti dell'attuale MotoGP ad aver già trionfato su questa pista in carriera nelle classi minori: Fabio Quartararo, Johann Zarco (due volte), Tito Rabat, Pol Espargaro, Joan Mir e Maverick Vinales in Moto 3, e Andrea Iannone in entrambe le classi.

IL METEO Lo scorso anno piovve copiosamente durante il Gran Premio di Catalunya, e quest'anno potrebbero ripetersi le stesse condizioni meteo ma solamente al venerdì. Si attende cielo sereno e sole invece negli altri due giorni, di seguito il dettaglio da weather.com:

Venerdì 14 giugno: temperature 17°-27°, precipitazioni 40%, umidità 60%, vento 26kmh

Sabato 15 giugno: temperature 16°-23°, precipitazioni 0%, umidità 71%, vento 18kmh

Domenica 16 giugno: temperature 17°-25°, precipitazioni 10%, umidità 61%, vento 21kmh

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista italiana. In occasione del GP della Catalogna è prevista la diretta anche su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

