Autore:

Simone Valtieri

FUGA MARC Marc Marquez vince senza rivali il Gran Premio di Catalunya al Montmelò, e non perché li stacca, ma perché vengono tutti stesi all'inizio del terzo giro dal suo compagno Jorge Lorenzo, che in un impeto di foga scivola e si porta appresso in un insensato tentativo di sorpasso Dovizioso, Rossi e Vinales. Un colpodurissimo per il mondiale che vede ora Marquez in fuga in classifica con ben 37 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, il quale è braccato ora da Rins e Petrucci, oggi 4° e 3°. Secondo finisce invece il poleman Fabio Quartararo, al primo podio in carriera nella classe regina.

PRONTI: VIA! Scatta benissimo al via Andrea Dovizioso che dalla quinta piazza prende la testa alla prima curva. Bene anche Vinales che sfrutta un errore di Marquez per prendersi la seconda piazza, e benissimo anche Jorge Lorenzo, quarto al termine del primo giro, davanti a Petrucci e Rossi. Scivolano subito dietro Quartararo e Morbidelli, fagocitati dal gruppone e addirittura 8° e 13° al termine della prima tornata. Marquez si riprende la piazza d'onore e si sfiora pericolosissimamente con Vinales un paio di volte. Nei primi due giri si ritirano Abraham, Smith e Aleix Espargaro.

PATATRAC LORENZO! All'inizio del terzo giro il disastro: Jorge Lorenzo entra alla bersagliera su Dovizioso e si sdraia, portandosi appresso il ducatista ma anche, Vinales e Rossi. Un regalo gigante a Marc Marquez, che scappa creando subito il buco con Petrucci, Quartararo e Rins. Il terzetto si stacca dalla concorrenza e battaglia per la seconda posizione mentre dietro si stende anche "Pecco" Bagnaia, e Franco Morbidelli è solo 10 degli appena 15 piloti rimasti in pista quando mancano ancora 18 giri al termine.

BAGARRE PER IL PODIO Mentre dietro battagliano soprattutto Rins e Petrucci, con il ducatista che con gomme Soft contro le medie dello spagnolo inizia a soffrire già nei primi giri, davanti Marquez crea una solco di 4"-5" sul terzetto, seguito a breve distanza da un trenino composto da Miller, Mir, Crutchlow, Pol Espargaro, Nakagami e Morbidelli. A 11 giri dal termine Rins sportella con Petrucci e si prende la seconda posizione, con Miller che pochi metri dopo innesca un duello con Quartararo, e con Crutchlow e Mir che si aggianciano alla bagarre per il podio. Intanto dietro Morbidelli cade e conferma la giornata no degli italiani.

CAVALCATA MARQUEZ A otto giri dal termine c'è un sestetto molto allungato dal 2° al 7°, con Petrucci che si riprende la posizione su Rins e non molla la seconda piazza provvisoria. A -7 la svolta: Rins riprova il sorpasso su Petrucci che chiude, i due si toccano e lo spagnolo rischi di cadere scivolando in settima piazza. Ne approfitta Quartararo che infila Petrucci e scappa con un super giro. Nel tentativo di superare Miller, intanto, si stende anche Cal Crutchlow lasciando il gruppetto per il podio ridotto a 5 unità. Ma in realtà anche le posizioni sul podio sono già cristallizzate, nonstante gli ultimi arrembanti giri di Quartararo che rosicchia un po' di margine su Marquez, finendo comunque a una manciata di secondi dall'autore di questa fortunosa cavalcata trionfale. Danilo Petrucci salva il bilancio azzurro con l'ottimo terzo posto, poi Rins, Miller e Mir.

Risultati Gran Premio della Catalunya 2019

in arrivo