Autore:

Simone Valtieri

EL DIABLO IN POLESarà Fabio Quartararo a scattare in pole domani nel Gran Premio della Catalunya, grazie al super giro realizzato nelle fasi finali di Q2 in 1'39"484! Il giovane yamahista del team Petronas SRT in qualifica ormai non sorprende più, e beffa per 15 millesimi Marc Marquez e per 226 Maverick Vinales. Seconda fila tutta italiana con Franco Morbidelli beffato di un millesimo da Vinales, poi Valentino Rossi a 269 dalla pole e Andrea Dovizioso a 293. Danilo Petrucci e Alex Rins cadono nel corso delle qualifiche ma riescono a salvare quantomeno la terza fila, assieme a Cal Crutchlow. Ed è quasi buono il decimo piazzamento di Jorge Lorenzo, a 7 decimi dalla pole, davanti ai connazionali Mir e Pol Espargaro.

SUPER MORBIDO Alla Q2 hanno partecipato ben quattro italiani, grazie all'avanzamento dalla Q2 del brillantissimo Franco Morbidelli, ripresosi dalla brutta caduta del mattino, e che va ad aggiungersi ai già qualificati dalle FP3 Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci. Non ci riesce invece l'ottimo "Pecco" Bagnaia con la vecchia Ducati Desmosedici GP18, che viene beffato dall'altro rookie Joan Mir con la Suzuki, e domani scatterà dalla 13° posizione. Il primo a prendere la testa del gruppo dopo la prima tornata di giri veloci è Maverick Vinales con la Yamaha in 1'40"017. Marquez è il primo ad andare sotto i 100" in 1'39"898, subito beffato da Franco Morbidelli (1'39"711) e Quartararo.

QUESTIONE DI MILLESIMI Danilo Petrucci, terzo dopo le prime fasi di qualifiche davanti a Rins e Marquez, cade, mentre Rossi e Dovizioso sono rispettivamente 6° e 8°, staccati 2 e 3 decimi dalla vetta. Tutti ai box per cambiare gomme e si riparte: Rins è il primo a farsi pericoloso ma scivola anch'esso e si mette fuori dai giochi della pole. A prendersi quella provvisoria è Maverick Vinales per un millesimo su Fabio Morbidelli, ma arriva Quartararo che si porta in testa in 1'39"484! Dietro di lui Marc Marquez per appena 15 millesimi! Ci provano in tanti nell'ultimo tentativo: si accendono i caschi rossi ma poi si spengono via via lasciando la pole al francesino, davanti a due spagnoli, Marquez e Vinales. Poi un poker di italiani: Morbidelli, Rossi, Dovizioso e Petrucci.

Risultati Qualifiche - Q2 GP della Catalunya 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'39.484 2 Marc MARQUEZ Honda 1'39.499 0.015 / 0.015 3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'39.710 0.226 / 0.211 4 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'39.711 0.227 / 0.001 5 Valentino ROSSI Yamaha 1'39.753 0.269 / 0.042 6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'39.777 0.293 / 0.024 7 Danilo PETRUCCI Ducati 1'39.844 0.360 / 0.067 8 Alex RINS Suzuki 1'39.870 0.386 / 0.026 9 Cal CRUTCHLOW Honda 1'40.151 0.667 / 0.281 10 Jorge LORENZO Honda 1'40.199 0.715 / 0.048 11 Joan MIR Suzuki 1'40.240 0.756 / 0.041 12 Pol ESPARGARO KTM 1'40.425 0.941 / 0.185

Risultati Qualifiche - Q1 GP della Catalunya 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'39.727 2 Joan MIR Suzuki 1'40.012 0.285 / 0.285 3 Francesco BAGNAIA Ducati 1'40.167 0.440 / 0.155 4 Jack MILLER Ducati 1'40.271 0.544 / 0.104 5 Karel ABRAHAM Ducati 1'40.349 0.622 / 0.078 6 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'40.362 0.635 / 0.013 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'40.400 0.673 / 0.038 8 Johann ZARCO KTM 1'40.427 0.700 / 0.027 9 Tito RABAT Ducati 1'40.682 0.955 / 0.255 10 Miguel OLIVEIRA KTM 1'40.752 1.025 / 0.070 11 Hafizh SYAHRIN KTM 1'40.839 1.112 / 0.087 12 Bradley SMITH Aprilia 1'41.232 1.505 / 0.393 13 Sylvain GUINTOLI Suzuki 1'41.270 1.543 / 0.038 14 Andrea IANNONE Aprilia 1'41.748 2.021 / 0.478

Risultati FP4 GP della Catalunya 2019