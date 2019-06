Autore:

Simone Valtieri

TRIS DI ITALIANI Emozionante, come sempre nella MotoGP, la terza sessione di prove libere del Gran Premio dell Catalunya, quella decisiva per la promozione di dieci piloti direttamente alla Q2 delle Qualifiche. Tra i dieci piloti che salteranno il primo segmento di qualifica ci sono anche Valentino Rossi quarto, Andrea Dovizioso sesto e Danilo Petrucci ottavo, mentre non c'è Franco Morbidelli, caduto rovinosamente mentre stava facendo un giro buonissimo e subito trasportato nella clinica mobile. Problemi al piede destro per lui.

COPPIA LETALE Caduto nel finale anche il suo compagno nel team Yamaha Petronas, Fabio Quartararo, ma il francese era già abbondantemente dentro con un super giro che lo metteva in prima posizione provvisoria fino a un quato d'ora dal termine, quando è stato battuto dal 1'39"547 del sornione Alex Rins con la Suzuki, autore dunque del miglior tempo realizzato sin qui in questo weekend.

SCINTILLE HONDA Rischia un po' Alex Marquez, dentro alla Q2 con il nono tempo e nel finale protagonista di una sfuriata al suo compagno di team Jorge Lorenzo (dentro anche lui con il decimo) reo di averlo ostacolato in pista nel corso del suo giro veloce. Tra i fantastici dieci anche Cal Crutchlow, con il terzo tempo, Maverick Vinales con il quinto e Pol Espargaro con il settimo. Fuori per pochissimo il bravo Jack Miller con la Ducati, appena 18 millesimi.

17 IN UN SECONDO Ma tutti i distacchi sono stati molto contenuti oggi, con Rins che ha rifilato 36 millesimi a Quartararo, 164 a Crutchlow, 175 a Rossi, 209 a Vinales, 222 a Dovizioso. I primi 10 sono in 402 millesimi e ben 17 piloti sono entro il secondo di margine dal primo. E 17° è "Pecco" Bagnaia, caduto anch'esso nel finale di sessione e perciò incapace di migliorare la sua posizione. 16°, infine, Andrea Iannone con l'Aprilia, l'appuntamento per le qualifiche è per le 14.10, di seguito tutti i risultati di queste concitate FP3.

Risultati FP3 GP della Catalunya 2019