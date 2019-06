Autore:

Simone Valtieri

MARQUEZ... RECORD! Basse temperature al Montmelò per la prima sessione di prove libere del Gran Premio della Catalunya che vedono primeggiare - come di consueto - Marc Marquez con la Honda. L'iberico ha fermato i cronometri sull'1'40"692 su un tracciato la cui configurazione è inedita per la MotoGP, con il terzo settore più simile a quello utilizzato dalla Formula 1. Il tempo è dunque una sorta di nuovo record non ufficiale della pista (il record ufficiale riguarda il miglior giro in gara).

TOP TEN Alle spalle di Marquez si sono fermati i due alfieri della Yamaha, Fabio Quartararo e Maverick Vinales, il primo del team Petronas SRT, il secondo del factory team Monster Energy, entrambi entro i due decimi da Marquez. Andrea Dovizioso con la Ducati è quarto a 3 decimi e precede l'Honda di Nakagami, la Ducati di Miller e la Suzuki di Alex Rins. Chiudono la top ten entro il secondo da Marquez, le altre due Yamaha di Franco Morbidelli e Valentino Rossi e l'Aprilia di Aleix Espargaro.

PETRUX & LORENZO I due big apparsi più in difficoltà in questa prima sessione sono stati Danilo Petrucci e - al solito - Jorge Lorenzo. Lo spagnolo della Honda è 17° e incassa 929 millesimi da Marquez, tre millesimi in più Petrucci che non ha trovato il giusto feeling con la sua Ducati su questa pista e ha preceduto Andrea Iannone di una posizione. Meglio di loro, tra gli altri, Cal Crutchlow con l'11° tempo e Francesco Bagnaia con la vecchia Desmosedici GP18, in 15° posizione. Due le wild card in questo GP, Bradley Smith con l'Aprilia, 22° e il francese Sylvain Guintoli, 23° con la Suzuki. Di seguito i risultati completi, il prossimo appuntamento è con le FP2 che partiranno alle 14.10.

Risultati FP1 GP della Catalunya 2019