Ferrari, martedì 20 giugno c'è la parata a Maranello per festeggiare il trionfo a Le Mans

La Ferrari porta la 24 Ore di Le Mans direttamente a… Maranello. Dopo lo storico successo ottenuto la scorsa settimana nella grande classica di durata, la Scuderia del Cavallino ha infatti organizzato una parata per celebrare la vittoria sul circuito di La Sarthe davanti a meccanici, tecnici, ingegneri ma anche a tutti gli altri dipendenti e ai semplici cittadini e tifosi: la giornata da cerchiare con il pennarello rosso sul calendario, specie se siete della zona o avente in mente di fare un salto nella storia, è quella del prossimo martedì 20 giugno.

Le immagini del trionfo della Ferrari 499P a Le Mans 2023

LA PARATA La manifestazione prevede la sfilata della due Ferrari 499P Hypercar tra le strade del celebre piccolo comune emiliano dove ha sede il Cavallino. La partenza è prevista alle 11.30 da piazza Giovanni Agnelli, nel cuore del quartier generale dell’azienda, per passare dall’ingresso storico di via Abetone Inferiore e procedere in direzione del circuito di Fiorano dove la 499P ha macinato i primi chilometri. Le Hypercar percorreranno poi via Gilles Villeneuve, via Dino Ferrari e via Fornace verso il centro di Maranello fino alla rotonda del Cavallino Rampante, per poi far rientro in azienda.

L’OMAGGIO AI DIPENDENTI Alla manifestazione saranno ovviamente presenti i sei piloti protagonisti a Le Mans, i vincitori dell’equipaggio #51 Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado e gli autori della pole position con l’auto #50, Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Nel pomeriggio, infine, sarà allestita per i dipendenti – a cui il presidente John Elkann ha dedicato il successo – un’esposizione del trofeo e della Hypercar vincitrice.

Pubblicato da Salvo Sardina, 16/06/2023