WEC 2023: rivivi la 24 ore di Le Mans

EMOZIONE L'edizione del centenario della 24 ore di Le Mans è stata una sfida carica di emozioni, una gara tiratissima come non se ne vedevano da un pezzo. L'innesto di nuovi costruttori ha vivacizzato la bagarre in pista. La Ferrari ha mostrato i muscoli, la Toyota ha cercato di dire la sua, la Cadillac si è dimostrata solida, la Porsche ha provato a farsi vedere, la Peugeot è stata una rivelazione. L'imprevedibilità del meteo ha reso tutto più incerto. Davanti a oltre 300'000 persone è andato in scena uno spettacolo che ricorda i fasti del mondiale marche e che per gli anni a venire minaccia solamente di esasperarsi. A tutto vantaggio degli spettatori.

Rivedi la 24 ore di Le Mans negli Highlights disponibili tramite il canale YouTube ufficiale.

Pubblicato da Marco Borgo, 13/06/2023