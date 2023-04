Ferrari 499P: è già ora di tornare in pista! Ecco il video dietro le quinte di Sebring

Dopo il buon esordio nella 1000 miglia di Sebring, prosegue l'avventura della giovane Ferrari 499P nel mondiale Endurance. La seconda tappa del FIA WEC si svolgerà il 16 aprile prossimo a Portimao, in Portogallo, sul Circuito dell'Algarve che ha già ospitato i test per le hypercar del mondiale. Nella sei ore portoghese i due equipaggi di Maranello del team AF Corse, il numero 50 affidato ad Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen (giunti terzi nella tappa americana) e il numer 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi (settimi in Florida) cercheranno di proseguire nella strada intrapresa molto bene a Sebring, dov'è arrivata - inattesa - anche la prima pole position della nuova era del Cavallino nel WEC.

ORARI E DOCUMENTARI. La 6 ore di Portimao è una gara giovanissima, ed è solo la seconda volta che si svolge nell'ambito del Mondiale. Venerdì 14 aprile saranno in programma due sessioni di prove libere, dalle 10.30 e dalle 15.30 locali (11.30 e 16.30 italiane), prima di un terzo turno previsto per sabato 15 alle 11.15 (le 12.15 di Roma). Le qualifiche della classe Hypercar sono previste alle ore 16.20 (17.20 in Italia) e determineranno la griglia di partenza della gara, che scatterà domenica mattina alle 12 e che si protrarrà fino alle 18 ora locale, e dunque dalle 13 alle 19 CET. Nel frattempo, per ingannare l'attesa che ci separa da qui al ritorno in pista del bolide di Maranello, sul canale Youtube della Ferrari è disponibile il primo episodio di ''The Red Line'' (postato qui sopra), un racconto del fine settimane di Sebring vissuto dietro alle quinte assieme ai piloti e al team del Cavallino.

