1000 Miglia Sebring 2023: la Ferrari si gode il podio al debutto nel Mondiale endurance

La pole position ottenuta nella nottata tra giovedì e venerdì poteva illudere soltanto i tifosi meno avvezzi alle dinamiche del mondo endurance. In gara, la Ferrari 499P all’esordio nel Mondiale Wec non ha potuto tenere il ritmo delle velocissime e super collaudate Toyota GR010, che infatti sono riuscite a portare a casa una doppietta nella 1000 Miglia di Sebring. Un risultato non certo inaspettato alla vigilia, ma che però certifica come la Hypercar del Cavallino, terza al traguardo e quindi subito sul podio, sia la prima delle inseguitrici: è stata questa la vera sorpresa di un debutto stagionale con alcuni peccati di gioventù e inesperienza, ma senza (ed è quello che più conta nel Wec) problemi di natura tecnica.

Wec 1000 Miglia Sebring 2023: La partenza della gara

GRAN POTENZIALE Insomma, con soli otto mesi di lavoro su un progetto nuovissimo e dopo 50 anni di assenza dalla classe regina dell’endurance, la Ferrari ha un enorme margine di crescita e può pensare di mettere i bastoni tra le ruote ai rivali giapponesi, magari approfittando di un balance of performance – il sistema attraverso cui la Federazione cerca di equilibrare le prestazioni – meno sfavorevole. Nel frattempo, a Maranello si festeggia la prima storica pole position e il primo storico podio nel Wec. “È stata una gara difficile come ci aspettavamo – ha spiegato Miguel Molina, pilota dell’equipaggio #50 – ma alla fine siamo riusciti a salire sul podio e a vivere una grande emozione. Tagliare il traguardo con le due Hypercar è stato un grande risultato per tutto il team che negli ultimi mesi ha lavorato intensamente. Sappiamo di avere dei margini di miglioramento e che abbiamo davanti un percorso di crescita che affronteremo con umiltà e determinazione”.

VEDI ANCHE

Wec 1000 Miglia Sebring 2023: la Ferrari 499P #51

PARLA IL BOSS Soddisfazione anche nelle parole del team principal Antonello Coletta, capo delle attività sportive Ferrari GT e Hypercar: “Siamo andati oltre gli obiettivi che ci eravamo preposti, considerato che il nostro auspicio era di conquistare il podio, e a questo abbiamo aggiunto una splendida pole position. Siamo felici e al contempo consapevoli che la strada da percorrere è lunga. In campionato ci confrontiamo con alcuni avversari molto esperti e veloci, e con altri affacciatisi di recente al panorama delle Hypercar, come noi, ma altrettanto veloci. Ci godiamo questi risultati, ringraziando tutto il team per il lavoro svolto negli ultimi otto mesi che ci ha permesso di gareggiare su una pista impegnativa come Sebring senza incontrare problemi di affidabilità”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 18/03/2023