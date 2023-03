Come seguo la 1000 Miglia di Sebring 2023? In diretta streaming on board dalle Ferrari 499P

La 1000 Miglia di Sebring è la gara inaugurale della stagione 2023 del Wec, un campionato molto atteso visto l’arrivo di Ferrari, Porsche, Cadillac e Vanwall pronte a dare sfida, nella classe Hypercar, a Toyota, Peugeot e Glickenhaus. Sulla mitica pista della Florida va così in scena la prima tappa del mondiale endurance, nell’insolita collocazione di venerdì 17 marzo dato che, nel weekend, ci sarà la 12 Ore di Sebring che rientra nel calendario americano Imsa. La partenza è alle 17.00 italiane e la gara è visibile in diretta su Sky Sport Arena e integralmente sul canale 253 per gli abbonati Sky e Now, oppure su Eurosport 1 e Discovery+.

Wec 1000 Miglia Sebring 2023: tutte le auto al via della stagione | Foto: Fia Wec

STREAMING ON BOARD Non è prevista invece alcuna trasmissione in chiaro o in streaming gratuito, anche se è proprio la Ferrari a venire incontro agli appassionati che non hanno sottoscritto alcun abbonamento: sul canale Youtube ufficiale del Cavallino sono infatti disponibili gli on-board in diretta delle due 499P. L’equipaggio numero 50 con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen nella notte tra giovedì e venerdì ha conquistato una storica pole position, mentre l’auto numero 51 con Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado parte dalla quarta casella, alle spalle delle due Toyota GR010. La diretta è visibile gratuitamente qui sotto.

VEDI ANCHE

WEC 1000 MIGLIA SEBRING 2023, LA DIRETTA ON-BOARD CAMERA FERRARI

Ferrari 499P #50 (Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen)

Ferrari 499P #51 (Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado)

Pubblicato da Salvo Sardina, 17/03/2023