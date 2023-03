Sebring, Prologo: Toyota detta il ritmo, Ferrari e Porsche si presentano

STAGIONE AL VIA Il mondiale endurance sbarca a Sebring dove sabato e domenica si è disputato il ''prologue'', due giorni di test collettivi ufficiali che precedono la prima gara stagionale che avrà luogo venerdì. E' stata la prima occasione per vedere in pista la classe assoluta più numerosa dal suo avvento nel 2011, con Ferrari, Porsche, Cadillac e Vanwall arrivate a battagliare contro Toyota, Peugeot e Glickenhaus.

TOYOTA LEADER A dettare il passo nella due giorni di prove è stata la Toyota, che forte della sua vettura già rodata ha voluto tracciare la via inanellando moltissimi giri indice di grande affidabilità. Bene anche Cadillac, leader nel pomeriggio della prima giornata con la vettura che ha esordito in gara a Daytona nella serie IMSA americana e vetturea più accreditata quale primo sfidante dei nipponici. A ridosso dei primi, ma con un gap da colmare c'è la Ferrari. I valori in campo sono tutti da interpretare visti comunque i cospicui test invernali disputati proprio a Sebring. A condizionare il lavoro dei tecnici di AF Corse una toccata di James Calado nella seconda giornata che ha costretto una delle due vetture a delle riparazioni extra perdendo quasi tutta la giornata. Più difficile invece la situazione di Peugeot nonostante mezza stagione di esperienza che ha chiuso parecchio staccata dietro anche alle Porsche 963 gestite da Penske. Prime prese di contatto per Glickenhaus e Vanwall (team ByKolles, ndr) ad inseguire le Hypercar ibride ufficiali.

LMP2 AGGUERRITA Molto serrata la battaglia per il miglior riscontro cronometrico nella classe per prototipi privati con United Autosport che ha provato a fare la voce grossa ma ha dovuto misurarsi con la Prema. La squadra vicentina ora ha portato due vetture nel mondiale e ha dimostrato di tenere il passo degli inglesi. Nella mischia anche WRT, Jota e Vector mentre l'Alpine ha ripreso le Oreca LMP2 per la stagione di rodaggio prima dell'arrivo delle proprie Hypercar stabilizzandosi a centro gruppo.

PORSCHE COMANDA IN GTE In gran forma le 911 sulla pista americana con il miglior tempo assoluto fatto registrare dall'italiano Matteo Cairoli del Project1. Il crono del pilota tricolore segue quello di Michelle Gatting (Iron Dames, ndr) che aveva dettato il ritmo nella prima giornata con la vettura dell'Iron Lynx. Tra i primi anche GR Sport, anch'esso su Porsche. La prima Ferrari di classe GTE-am è quella del Richard Mille racing che Lilou Wadoux ha portato a ridosso delle vetture tedesche. Ha provato a tenere il passo dei primi anche la Corvette, ma la vettura americana - così come le Aston Martin - non ha avuto giornata facile in quel di Sebring. Particolarmente lente le vetture inglesi che hanno occupato stailmente le ultime posizioni di classe. Appuntamento ora con la mille miglia di Sebring che scatterà venerdì pomeriggio aprendo la stagione 2023 del WEC, a preludio della classica 12 ore che sabato segnerà la seconda gara stagionale della serie americana.

Pubblicato da Marco Borgo, 13/03/2023