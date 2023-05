Villeneuve risponde al licenziamento Vanwall: "Annuncio improvviso, l'ho saputo dai social"

Il campione canadese comunque non molla e già pensa al 2024. Le prime parole dopo aver perso il posto per la 100esima 24 ore di Le Mans

Il sogno di Jacques Villeneuve di disputare l’edizione numero 100 della 24 Ore di Le Mans, magari provando a vincere anche la corsa – sarebbe stato difficile, ma la storia della grande classica del panorama endurance ci ha insegnato a non dare mai nulla per scontato – e centrare la tanto agognata Tripla Corona del motorsport si è infranto solo qualche giorno fa. Il 52enne pilota canadese (vincitore del Mondiale F1 nel 1997 e della 500 Miglia di Indianapolis nel 1995) faceva infatti parte del terzetto di piloti ufficiali del team Floyd Vanwall Racing, con cui avrebbe dovuto correre a Le Mans il 10 e 11 giugno di quest’anno, prima che la squadra decidesse di sostituirlo con il francese Tristan Vautier.

Wec 2023: la Vanwall Vandervell 680 in azione a Spa-Francorchamps | Foto: Twitter @Vanwall_Racing

DELUSIONE VILLENEUVE Dopo giorni di silenzio adesso è proprio Jacques a parlare, svelando di aver appreso la notizia del licenziamento attraverso il post pubblicato dal team sui social network: “Sono profondamente deluso di aver appreso della mia sostituzione per la prossima Le Mans 24 tramite l’annuncio pubblicato lo scorso 25 maggio. Fino ad oggi, non ho ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla squadra, il che è ancora più sorprendente dato che sono ancora sotto contratto per partecipare alla 24 ore. Il momento della pubblicazione coincide stranamente con l’arrivo in ospedale per la nascita di mia figlia. Il team era ben consapevole di questo evento personale e familiare, il che mi ha impedito di rispondere o affrontare questo annuncio improvviso”.

Wec 2023: Jacques Villeneuve al volante della Vanwall | Foto: Twitter @Vanwall_Racing

TESTA AL 2024 “La mia preparazione per l'evento – si legge nel comunicato diramato dallo staff di Villeneuve – è stata meticolosa. Un notevole tempo e sforzo sono stati dedicati per raggiungere la massima forma fisica e mentale per questa straordinaria sfida a cui ero davvero entusiasta di partecipare. Dopo le vittorie nella Indy500 e nel Campionato di F1, la 24 ore di Le Mans ha un significato speciale per me. Di conseguenza, sono profondamente dispiaciuto che l’opportunità di partecipare mi sia stata ingiustamente e arbitrariamente negata. In queste circostanze, ho preso la decisione di astenermi dal partecipare al resto della stagione WEC con il team. Invece, concentrerò la mia attenzione e le mie energie verso la preparazione per una stagione di corse del 2024 più di successo e professionalmente appagante”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 31/05/2023