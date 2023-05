24H Le Mans, Vanwall rompe con Jacques Villeneuve: la Tripla Corona resta un sogno

La vittoria alla 24 Ore di Le Mans, unico successo che manca per ottenere la tanto agognata Tripla Corona del motorsport, rischia di restare un grande sogno per Jacques Villeneuve. Il pilota canadese, figlio del leggendario Gilles entrato nei cuori degli appassionati tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, non correrà infatti l’edizione del centenario della mitica classica di durata, che quest’anno si terrà il 10 e l’11 giugno. Ed è in qualche modo una doccia fredda, perché il campione del mondo F1 1997 a inizio stagione aveva deciso di rimettersi in gioco a 52 anni suonati, accettando la chiamata del team Floyd Vanwall Racing gestito da Colin Kolles. Che però, con un semplice post sui propri canali social e senza ulteriori spiegazioni, ha ufficializzato il terzetto di piloti coinvolti a Le Mans estromettendo di fatto Jacques.

Wec 2023: Jacques Villeneuve (Vanwall) con i compagni Esteban Guerrieri e Tom Dillmann | Foto: Instagram @vanwall.racing

AVVIO DIFFICILE La vittoria sarebbe stata comunque estremamente improbabile, vista la concorrenza agguerrita – il favorito squadrone Toyota dovrà vedersela anche con Ferrari, Porsche, Cadillac e Peugeot – e soprattutto visto che la Vanwall Vandervell 680 che ha disputato le prime tre corse del Mondiale Wec in classe Hypercar si è rivelata un’auto lenta e poco affidabile: alla 1000 Miglia di Sebring è arrivata penultima, ottava tra le Hypercar al traguardo e con ben 24 giri di ritardo dal leader, mentre nelle successive 6 Ore di Portimao e Spa sono arrivati dei dolorosi ritiri causati rispettivamente da un problema ai freni e da un incidente con una GT.

Wec 2023: la Vanwall Vandervell 680 in azione a Spa-Francorchamps | Foto: Twitter @Vanwall_Racing

CORRE VAUTIER Di certo le premesse non erano particolarmente confortanti in vista dell’appuntamento più prestigioso della stagione, che però aveva tra i suoi punti di interesse il ritorno di Villeneuve a 15 anni dall’ultima apparizione del 2008, quando era arrivato secondo con la Peugeot 908 HDi FAP. Per il canadese - che, bisogna dire, non era apparso fin qui esattamente irresistibile - non ci sarà quindi nessun (ultimo?) assalto alla Tripla Corona del motorsport, il riconoscimento non ufficiale che viene attribuito a chi vince la 500 Miglia di Indianapolis, il GP di Monaco (o il Mondiale di F1, che è il caso di Villeneuve) e, appunto, la Le Mans 24. Al posto di Jacques, di fianco al francese Tom Dillmann e all’argentino Esteban Guerrieri, ci sarà invece Tristan Vautier, 33enne transalpino da anni impegnato nel campionato endurance americano Imsa, e con un passato anche in IndyCar.

Pubblicato da Salvo Sardina, 25/05/2023