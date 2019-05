Autore:

SI TORNA A CASA Dopo due lunghi mesi a peregrinare in giro per Asia e Oceania, la Formula 1 è pronta per il gran ritorno nel Vecchio Continente. Il Gran Premio che segna il debutto della stagione europea è ormai come da tradizione quello di Spagna a Barcellona, da anni sede anche dei test precampionato. Un tracciato che team e piloti conoscono alla perfezione e in cui spesso inizia la vera “guerra degli sviluppi” che condizionerà l’evolversi della classifica. Ma, nonostante si tratti solo della quinta tappa, per la Ferrari è già quasi un ultimo appello per invertire il trend che vede la Mercedes fin qui dominatrice del mondiale…

COSÌ IN TV Al pari del weekend in Azerbaijan, gli orari del Gran Premio di Spagna sono quelli tradizionali, con la differenza che però la gara partirà alle 15.10 anziché alle 14.10 come accaduto occasionalmente a Baku. Si partirà come al solito con la prima sessione di prove libere alle 11.00 di venerdì 10 maggio, seguite alle 15.00 dalle PL2. Sabato sarà la volta di PL3 (ore 12.00) e qualifiche, in programma per le 15.00. Tutte le sessioni saranno ovviamente trasmesse in diretta da Sky Sport F1 HD sul canale 207 della pay-tv satellitare e raccontate live minuto per minuto da MotorBox, approfittando anche della presenza di Simone Valtieri inviato nel paddock del Barcellona. TV8 trasmetterà in chiaro la differita integrale di qualifiche e gara.

ORARI SKY SPORT F1 (DIRETTA)

Venerdì 10 maggio

Prove libere 1: 11.00 – 12.30

Prove libere 2: 15.00 – 16.30

Sabato 11 maggio

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 12 maggio

Gara: 15.10

ORARI TV8 (DIFFERITA)*

Qualifiche: sabato 11 maggio, ore 18.00

Gara: domenica 12 maggio, ore 18.00

*Il palinsesto è soggetto a cambiamenti

ORARI MOTORBOX (CRONACA LIVE TESTUALE)

Venerdì 10 maggio

Prove libere 1: dalle 10.45

Prove libere 2: dalle 14.45

Sabato 11 maggio

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.30

Domenica 12 maggio

Gara: dalle 14.30