LIVE GP SPAGNA La Formula 1 torna là dove tutto è cominciato nello scorso mese di febbraio. La pista di Barcellona, conosciutissima da team e piloti perché ormai tradizionale sede dei test invernali, ospita infatti il Gran Premio di Spagna 2019, prima tappa del tour europeo del circus. Ed è proprio dalla Catalogna che la stagione entrerà davvero nel vivo, con tutti i team impegnati nella solita gara agli sviluppi decisiva per l’evolversi dei rapporti di forza in pista. Riuscirà la Ferrari, che riparte da una nuova power unit evoluta e da un ulteriore aggiornamento aerodinamico, a spezzare il filotto di successi (e doppiette) Mercedes? E Verstappen e Gasly, già molto competitivi in Azerbaijan, potranno inserirsi nella lotta per la vittoria su una pista già più adatta alle caratteristiche della Red Bull RB15 e del propulsore Honda? Tanti interrogativi a cui potrete dare una risposta seguendo e commentando in diretta la nostra cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del Gran Premio di Spagna 2019, realizzata direttamente dalla sala stampa del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Prove libere 1 del Gran Premio di Spagna 2019 in corso, seguile LIVE con la nostra cronaca minuto per minuto.

10.55 - Cinque minuti all'apertura della pitlane, si sentono già i primi motori accendersi nei box.

10.50 - Splende il sole sopra Barcellona, dove tra 10 minuti scenderanno in pista i campioni della Formula 1. In mattinata il tracciato è già stata rodato dai ragazzi della FIA F3 e da alcune monoposto storiche il cui sound ha fatto tremare le tribune del Montmelò!

10.45 - Benvenuti a tutti i cari amici di Motorbox.com. Siamo in diretta dalla sala stampa del Circuit de Catalunya di Barcellona per raccontarvi in diretta la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna.