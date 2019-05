TEST BARCELLONA Neppure il tempo di analizzare per bene quanto accaduto in pista nel Gp di Spagna di domenica scorsa, che la F1 torna al lavoro per le ultime due giornate di test collettivi di questa stagione. Sarà un'occasione per la Ferrari per comprendere al meglio le debolezze della SF90 e provare a porvi un rimedio. Proprio il Cavallino utilizzerà oggi entrambi i piloti, con Charles Leclerc impegnato nello sviluppo della monoposto e Sebastian Vettel a disposizione della Pirelli per provare le gomme 2020. Lavoro doppio anche per la Racing Point, che fa esordire in F1 il ventottenne britannico Nick Yelloly e intanto "presta" Sergio Perez al fornitore unico di pneumatici. La Mercedes scende invece in pista con il finnico Valtteri Bottas. Ecco la line-up della due giorni di prove:

Day-1 Day-2 Mercedes Bottas Mazepin Ferrari Leclerc - Vettel (Pirelli) Fuoco - Leclerc (Pirelli) Red Bull Gasly Ticktum Renault Hulkenberg Aitken Haas P. Fittipaldi Magnussen McLaren Sainz (mattina) - Norris (pomeriggio) Sette Camara (mattina) - Turvey (pomeriggio) Racing Point Yelloly - Perez (Pirelli) Yelloly - Stroll (Pirelli) Alfa Romeo Ilott Raikkonen Toro Rosso Kvyat Albon Williams Latifi Latifi

I test F1 di Barcellona sono in diretta su MotorBox dalle 8.55 di martedì 14 maggio.