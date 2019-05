Autore:

Simone Valtieri

VITA DA FILM Uscirà nelle sale il 5 gennaio 2020 in Germania, giorno del 51° compleanno del campione tedesco, il documentario autorizzato dalla famiglia sulla vita e sulla carriera di Michael Schumacher. Nei prossimi giorni al Festival di Cannes è stato presentato il trailer del docufilm che conterrà immagine eredite pescate dai registi, Michael Welch e Hans-Bruno Kammertons, direttamente negli archivi personali dell'amatissimo pilota.

LINGUA TEDESCA La data di uscita del 5 gennaio è, per ora, solo quella di Germania e Svizzera, in seguito verrà comunicata anche la data di rilascio sugli altri mercati cinematografici tra cui in Italia, quella che è stata un po' una terza patria per Michael visti i tanti successi accolti con la Ferrari e gli 11 anni passati a Maranello. Il documentario in lingua tedesca sarà

DOCUFILM DI FAMIGLIA Per realizzare il documentario i registi hanno intervistato anche i due figli di Mick e Gina Maria Schumacher, l'uno impegnato nel seguire le orme del padre e attualmente nel campionato di FIA Formula 2, l'altra brillante cavallerizza nella disciplina del reining (specialità equestre che consiste nel fal compiere al cavallo evoluzioni spettacolari). Presenti nel documentario anche il padre Rolf, il fratello Ralf e naturalmente la moglie Corinna.