AUGURI SPECIALI Nel giorno del 50° compleanno di Michael Schumacher sono milioni i tweet e i post su instagram a lui dedicati, con gli hashtag #KeepFightingMichael e #Michael50 ai vertici dei trend quotidiani. E tantissimi sono anche quelli pubblicati da quotidiani e siti web specializzati. Stiamo selezionando per voi i più significativi per chiudere questa giornata di celebrazioni nel miglior modo possibile. Tornate a trovarci via via nel corso della giornata per scoprire a che quota siamo arrivati... Buon compleanno Michael.

1 - FORMULA 1 Ci aggiungiamo a tutta la famiglia della Formula 1 nell'inviare a Michael Schumacher i nostri migliori auguri nel giorno del suo 50° compleanno

2 - FERRARI Il nostro campione compie 50 anni oggi. Siamo tutti con te Michael

3 - MERCEDES 50 anni fa è nata una stella. Una stella che ha modellato e cambiato la Formula 1 per sempre. Che ha infranto record, ha ridefinito l'eccellenza e contribuito a gettare le basi per il nostro futuro successo. Vorremmo inviare i nostri migliori a Michael Schumacher per il suo 50° compleanno.

4 - MCLAREN Tutti noi alla McLaren mandiamo i nostri migliori auguri a Michael Schumacher e ai suoi amici e famiglia mentre festeggia il suo 50° compleanno oggi

5 - WILLIAMS Auguriamo buon compleanno al solo e unico Michael Schumacher

6 - JEAN TODT "Non amo molto i compleanni. In questi giorni sono lontano dall'Europa. Ci sentiremo con la famiglia al telefono e quando tornerò andrò a trovarlo. I suoi 50 anni dimostrano che il tempo corre a una velocità che ogni tanto fa paura. Diciamo che abbiamo la fortuna di aver vissuto tanti capitoli belli di cui ricordarci" - La Gazzetta dello Sport

"Per il suo 50° compleanno un pensiero affezionato a Michael Schumacher, il migliore campione della storia della Formula 1, con i suoi record imbattuti."

7 - ROSS BRAWN "Ho conosciuto Michael nel 1990 nel Mondiale Prototipi: guidava una Mercedes del team Sauber, io ero alla Jaguar. Era chiaro che si trattasse di un fenomeno, era sempre di una spanna più veloce dei compagni Wendlinger e Frentzen. Quando l’anno successivo si affacciò in F.1 io ero alla Benetton e con Tom Walkinshaw convincemmo Briatore a fare di tutto per assicurarselo. E così fu, dando vita a un legame sportivo ricco di successi ma soprattutto a una grande amicizia. Oltre al talento, determinazione e desiderio continuo di migliorarsi sono le qualità che gli hanno permesso di diventare il pilota più vincente nella storia della F.1. La determinazione agiva anche da volano per il resto del team rendendolo un vero leader carismatico. Ha sempre fatto della riservatezza un principio nella carriera e nella vita, e la famiglia ha condiviso la scelta. È del tutto naturale che Corinna abbia mantenuto la stessa impostazione dopo il dramma che li ha colpiti: è una scelta da rispettare che condivido. Sono certo che i milioni di tifosi che Michael ancora ha, e che ringrazio per l’affetto che mostrano, possano capire." - La Gazzetta dello Sport

8 - RUBENS BARRICHELLO "Michael è stato importante per me. Quando ho firmato per la Ferrari sapevo di dovermi misurare con uno tra i piloti migliori del mondo e anche se ci sono stati momenti in cui non eravamo d’accordo, riconosceva la mia importanza per scegliere l’assetto della vettura. Il nostro rapporto era buonissimo. Ricordo un giorno a Disneyland a Orlando, lui con Corinna e io con mia moglie Silvana, in un bar dove un tizio suonava il piano e potevi chiedere una canzone e cantarla. Ci siamo divertiti un sacco. Con un bicchiere di vino in mano a volte mi diceva: «Rubens, stai diventando troppo veloce…». In pista aveva intorno a sé una situazione in cui ho cercato a lungo di inserirmi: finita la riunione tecnica del team ne iniziava spesso un’altra con Michael, io prendevo una sedia e mi avvicinavo. Sono orgoglioso di ciò che abbiamo creato insieme in Ferrari. Ho letto tante cose su di lui, a volte ho chiamato per sapere come stava e se potessi esprimere un desiderio chiederei a Dio di farlo riprendere perché è un fenomeno. Un talento naturale pazzesco. Mi piace molto e gli auguro il meglio." - La Gazzetta dello Sport

9 - EDDIE IRVINE "Ciò che ho sempre ammirato di Michael — correndo con lui in Ferrari — era la sua incredibile volontà di lavorare duro e la sua inarrivabile velocità, derivata dal talento naturale oltre che una perfetta abilità nel affrontare qualsiasi curva. Queste caratteristiche, unite alla consistenza delle sue prestazioni, hanno sempre consentito alla squadra di rilevare quali fossero i problemi con la vettura anche quando non si ottenevano risultati. Oggi è triste sapere che per un banale incidente lui non possa vivere una vita normale come stiamo facendo tutti noi, i suoi compagni di squadra. Ogni tanto ci penso e un giorno vorrei poterlo riabbracciare." - La Gazzetta dello Sport

10 - FELIPE MASSA "Caro Schumi, tu per me sei un persona molto speciale. Non dimentico l’aiuto che mi hai dato nel corso della mia carriera. E quando parlo di aiuto non mi riferisco solo ai consigli relativi alla guida di una Formula 1. In questo sei stato un maestro, un professore. Ma mi hai aiutato molto anche nel momento in cui hai deciso di smettere, alla fine del 2006: la Ferrari per la stagione successiva aveva già ingaggiato Kimi Raikkonen, se tu non ti fossi ritirato per me non ci sarebbe stato più posto. Certo, lo hai fatto pensando prima di tutto a te. Ma contemporaneamente so che hai consigliato alla Ferrari di andare avanti con me, e mi hai detto di essere contento che ci fossi io al tuo posto: «Sei un bravo pilota — mi hai detto — e una brava persona, stai facendo un bellissimo lavoro». E questo non lo dimenticherò mai. Sei un amico. Di più: tu hai sempre detto che siamo come fratelli. Per questo sarebbe fantastico averti qui con noi alle gare, di ogni genere, a darci ancora una mano con qualche dritta. La situazione per te adesso non è facile, ma io ti auguro tutto il meglio. Buon compleanno." - La Gazzetta dello Sport

11 - FLAVIO BRIATORE "Buon compleanno Michael! I miei auguri vanno al grande pilota che ha segnato i miei primi anni in F.1. Il Michael che avete visto in pista ci ha insegnato a vincere: con il suo rigore, la sua serietà, la sua pignoleria ha costituito un esempio per il team e chiunque lavorasse con noi in Benetton. Quando arrivò eravamo già un team forte, avevamo ingegneri bravissimi come Brawn e Byrne, ci mancava solo un pilota veloce che sapesse anche lavorare e far lavorare intorno a sé il team, uno in cui credere. E’ stato tutto questo e ci ha consentito di vincere due Mondiali piloti e uno costruttori, noi che nel paddock eravamo quelli che vendevano t-shirt! Ma anch’io ho dato tanto a Michael, allora ragazzo giovane ma molto serioso, insegnandogli che si può lavorare sodo con leggerezza e in un’atmosfera rilassata e divertendosi. Ho scoperto un Michael curioso di tutto, appassionato di tanti sport ma anche attento alla moda e perfino buongustaio." - La Gazzetta dello Sport

12 - BERNIE ECCLESTONE "Di Michael Schumacher conservo i ricordi più belli: i due titoli Mondiali conquistati con la Benetton, i cinque favolosi con la Ferrari, tante vittorie memorabili. Per la Formula 1 ha segnato un’era e non fu difficile, per me, convincerlo a passare al Cavallino dopo che aveva vinto tutto il possibile con la Benetton. Cominciai a parlare con lui a metà del 1995, gli spiegai bene che cosa rappresentava la Ferrari, la gloria che ne avrebbe ricevuto e tutto il resto. Alla fine disse sì e fu la scelta migliore. Affrontò l’avventura di Maranello con tanto entusiasmo, lo stesso che ha mantenuto poi nel resto di tutta la sua carriera." - La Gazzetta dello Sport

13 - MAURIZIO ARRIVABENE "Michael c'è, è tra noi, a me piace ricordarlo per le cose che io conosco, per le cose che sono state vissute e vederlo qui davanti a me e dirgli: tanti auguri Michael, sei un grande." - Sky Sport

14 - NICO HULKENBERG Buon 50° compleanno, Goat (Greatest Of All Time - Il più grande di tutti i tempi). Sii forte e tieni duro!

15 - AUTOMOBIL CLUB DI MONTE CARLO Un anniversario tanto felice alla leggenda del nostro sport / Buon 50° compleanno leggenda! 5x Monaco 1994-1995-1997-1999-2001

16 - LEWIS HAMILTON "Spero che tu stia passando un felice compleanno, Michael. 50 anni di vita ed eredità che dureranno per sempre. Che onore poter dire che ho gareggiato con te. Sei sempre stato una sincera ispirazione per me e per il mondo intero. Continua a lottare, campione"

17 - FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DELL'AUTOMOBILE La FIA e Jean Todt celebrano il 50° compleanno di Michael Schumacher

18 - F1.COM Il sito internet ufficiale della Formula 1 ha chiesto ad alcune figure di spicco di riassumere Michael Schumacher in una parola, e ha costruito un breve collage video con le risposte. Fernando Alonso ha scelto "Talento", Jean Alesi "Perfezione", Rubens Barrichello "Determinazione", Ross Brawn "Professionalità", Flavio Briatore "Re", Juan Pablo Montoya "Obiettivo", Damon Hill "Eccezionale" e Felipe Massa, infine, "Eroe".