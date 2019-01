Autore:

Simone Valtieri

MEZZO SECOLO DA LEGGENDA Alla viglia del 50° compleanno di Michael Schumacher si susseguono e intensificano le notizie sullo stato di salute del campione tedesco, vittima dello sfortunato incidente avvenuto sulle nevi di Meribel il 29 dicembre 2013. A cinque anni di distanza il quadro clinico di Schumi non è ancora noto, anche se sembra che le sue condizioni di salute stiano lievemente migliorando. Montezemolo e Todt, gli ultimi a parlare in ordine di tempo, non hanno sciolto la riserva, ma oggi è stato pubblicato sui social della fondazione KeepFighting, un comunicato ufficiale firmato dalla famiglia.

IL COMUNICATO In doppia lingua, tedesco e inglese, la moglie Corinna Schumacher annuncia la notizia del lancio dell'app per festeggiare i 50 anni, di cui vi avevamo già dato conto, ma soprattutto aggiunge: "Siamo felici di poter celebrare domani il 50° compleanno di Michael insieme e siamo grati dal più profondo del cuore di poterlo fare insieme [...]. Potete stare certi che Michael è nelle migliori mani e che stiamo facendo tutto ciò che è umanamente possibile per aiutarlo. Vi preghiamo di comprendere che stiamo seguendo i desideri di Michael se teniamo un argomento così sensibile come la salute, come è sempre stato, nella sfera riservata. Allo stesso tempo i ringraziamo però per la vostra amiciza e vi auguriamo uno splendido 2019." Keep fighting Schumi.