Simone Dellisanti

GRANDE SCHUMI Michael Schumacher si è davvero svegliato dopo l'incidente di quel 29 dicembre 2013 sugli sci e non è più costretto ai macchinari ne al suo letto. Una notizia bellissima, la notizia che tutti aspettavamo. Una news che fa tornare il sorriso a tutti gli amanti della Scuderia Ferrari, del pilota tedesco, della Formula Uno in generale, dopo cinque anni di pesante silenzio e di 'non detto'. Lo stesso silenzio che la famiglia Schumacher ha voluto imporre attorno alle condizioni di Michael, per preservarlo da notizie false o dallo sciacallaggio mediatico.

CHE LOTTA Questa volta però, al netto di future smentite, sembra che Schumi si sia realmente rialzato dal quel letto, come già vi avevamo anticipato ieri dopo aver adocchiato la notizia riportata dal Daily Mail. Ancora non si sa molto sulla riabilitazione che Schumacher ha dovuto affrontare in questi anni e che ancora dovrà affrontare, indiscrezioni ci dicono che il campione tedesco della Ferrari non sarà più costretto ai macchinari che l'hanno aiutato fino a questo momento ad alimentarsi e a respirare e che, addirittura, si sia alzato. Un miracolo dell'assistenza infermieristica e fisioterapica da 50mila sterline a settimana.

LUNGO PERCORSO Ovviamente il percorso per una completa guarigione è ancora lungo ma il campione tedesco, se queste notizie non verranno smentite, ci ha sorpreso ancora una volta e regalato un ulteriore sorriso, più grosso se possibile rispetto ai sorrisi regalatici dopo le sette vittorie mondiali in F1. In questo percorso di rinascita c'è comunque la fedele moglie Corinna e i figli Mick e Gina Maria che hanno confermato, recentemente, come il padre sia ancora nella sua residenza, dopo che le ultime notizie lo davano prima in Spagna e poi in Texas per curare, in centri super specializzati, la lesione cerebrale.