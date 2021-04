DALLE ALPI ALLE BALEARI Come è noto, la famiglia Schumacher ha stretto il massimo riserbo attorno alle condizioni fisiche di Michael dopo la caduta sugli sci del dicembre 2013. Il tedesco da diversi anni riceve assistenza in casa, inizialmente presso la sua splendida villa affacciata sul lago di Ginevra, in Svizzera (foto copertina). Le più recenti indiscrezioni riportano di un trasferimento del sette volte campione del mondo di F1 in una residenza estiva situata a Maiorca, nelle isole Baleari, a partire dal 2018.

CASA NON PER TUTTI Proprio per questo motivo, la moglie Corinna avrebbe deciso di mettere in vendita la proprietà svizzera che si estende su ben 20.000 metri quadri. A riportarlo è la rivista tedesca Bunte, solitamente abituata a riportare notizie dietro le quinte relative alla famiglia Schumacher. La quotazione per la villa si attesterebbe sui 58,7 milioni di euro. Al momento, nessuna conferma o smentita è arrivata dalla famiglia e difficilmente sarà un tema affrontato dal figlio Mick, impegnato questo fine settimana a Imola per il GP Emilia Romagna e giustamente concentrato sul lavoro in pista con la Haas.