Autore:

Simone Dellisanti

L'APPLICAZIONE DI SCHUMACHER Il 50esimo compleanno di Michael Schumacher si avvicina e in vista del prossimo 3 gennaio la fondazione Keep Fighting rilascerà l'applicazione per Android e per iOS chiamata Official Michael Schumacher App. L'applicazione permetterà di fare un tour virtuale all'interno della collezione privata del campione tedesco, la Michael Schumacher Private Collection, per ammirare auto e trofei conquistati nel corso della carriera del campione tedesco. Senza contare la possibilità di viaggiare nel tempo per vedere tutte le vittorie di Schumi, ammirare le monoposto dei suoi successi in una riproduzione in 3D o, ancora, sentire il sound delle sue macchine, spulciare le statistiche e i record del tedesco, rivedere un’intervista del 2013 e ammirare la storica pista di Kerpen in cui Schumacher ha iniziato a correre sui kart.