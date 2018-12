Autore:

Simone Valtieri

FERRARI NEL CUORE Nel 2018, dopo 8 anni insieme, si è chiuso il rapporto tra Kimi Raikkonen e la Ferrari. 151 Gran Premi corsi insieme equivalogono a un quasi record, visto che la coppia più longeva della storia della Formula 1 è quella rappresentata da Michael Schumacher e la rossa, con ben 180 GP condivisi lungo 11 stagioni. Kimi è comunque secondo per amore nei confronti della Ferrari solo al kaiser, mentre sul podio assoluto c'è anche David Coulthard, che nelle sue 9 stagioni in McLaren ha completato ben 150 GP. Alle loro spalle ci sono Felipe Massa, con 136 GP in Ferrari, E Nico Rosberg e Jenson Button, con 136 GP rispettivamente in Mercedes e McLaren

OCCHIO A LEWIS In prospettiva però a spingere forte è Lewis Hamilton, che è attualmente decimo a quota 119 GP con la Mercedes, ma che ha davanti ancora due stagioni con la casa di Stoccarda, e dovrebbe dunque facilmente agguantare la seconda posizione assoluta. Tra i piloti attualmente in attività da segnalare anche Sergio Perez, a quota 99 GP con la Force India/Racing Point, mentre Daniel Ricciardo ha lasciato dopo 100 GP insieme la Red Bull. Sebastian Vettel è il quarto veterano in attività, con 80 GP con la Ferrari nelle sue quattro passate stagioni, uno in meno di Max Verstappen, a quota 81 con la Red Bull.

BANDIERE A QUATTRO RUOTE Ma questa particolare classifica si può ordinare anche per numero di stagioni trascorse indossando una sola tuta, ed è anche più giusto, visto che un tempo si correvano molti meno Gran Premi ed è oggi dunque più facile accumulare GP con una sola scuderia. Per cui dietro a Schumacher (11 stagioni in rosso), troviamo la coppia formata da David Coulthard e Mika Hakkinen, entrambi con 9 anni di fedeltà nei confronti della McLaren, esattamente quanti Jacques Laffite ne ha passati in Ligier, Jack Brabham nella "sua" Brabham, e Jim Clark con la Lotus. A quota 8 stagioni con lo stesso team ci sono poi Kimi Raikkonen e Felipe Massa con la Ferrari, Jenson Button con la McLaren, Nelson Piquet con la Brabham e Pierluigi Martini con la Minardi.

LA TOP 20 DELLE "BANDIERE" AGGIORNATA ALLA FINE DEL MONDIALE 2018

Pos. Pilota Team GP Stagioni 1 SCHUMACHER Michael Ferrari 180 11 (1996-2006) 2 RAIKKONEN Kimi Ferrari 151 8 (1997-99, 2014-18) 3 COULTHARD David McLaren 150 9 (1996-2004) 4 MASSA Felipe Ferrari 139 8 (2006-2013) 5 ROSBERG Nico Mercedes 136 7 (2010-16) BUTTON Jenson McLaren 136 8 (2010-17) 7 LAFFITE Jacques Ligier 132 9 (1976-82, 1985-86) 8 HAKKINEN Mika McLaren 131 9 (1993-2001) 9 WEBBER Mark Red Bull 129 7 (2007-13) 10 HAMILTON Lewis Mercedes 119 6 (2013-presente) 11 VETTEL Sebastian Red Bull 113 6 (2009-14) 12 HAMILTON Lewis McLaren 110 6 (2007-12) 13 PROST Alain McLaren 107 7 (1980, 1984-89) 14 PIQUET Nelson Brabham 106 8 (1978-85) 15 ALONSO Fernando Renault 105 6 (2003-06, 2008-09) 16 MARTINI Pierluigi Minardi 102 8 (1985-91, 1993-95) BARRICHELLO Rubens Ferrari 102 6 (2000-06) 18 RICCIARDO Daniel Red Bull 100 5 (2014-18) 19 PEREZ Sergio Force India 99 5 (2014-presente) 20 SENNA Ayrton McLaren 96 6 (1988-1993) BERGER Gerhard Ferrari 96 6 (1987-89, 1993-95) ALONSO Fernando Ferrari 96 5 (2010-14)

